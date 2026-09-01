El Hospital Universitario Austral duplicó la capacidad de atención de su sede en Escobar, que pasó de 7 a 14 consultorios tras una mudanza a un edificio de 452 metros cuadrados en Asborno 650, frente a la Plaza de Escobar. La nueva infraestructura permitirá atender un mayor volumen de consultas de especialidades médicas y estudios de diagnóstico sin necesidad de trasladarse hasta la sede central de Pilar.

Más especialidades y servicios de diagnóstico

La sede se distribuye entre planta baja y primer piso. Entre las especialidades disponibles figuran Clínica Médica, Pediatría, Ginecología, Traumatología, Cirugía General, Otorrinolaringología, Nutrición y Psicología, junto con prestaciones de diagnóstico por imágenes y cardiológicas.

Doce años de presencia en la zona

El Austral llegó a Escobar en 2014, cuando abrió sus primeros consultorios en Asborno 642, a metros del edificio actual. Desde entonces, la sede funcionó como puerta de entrada a una red que permite resolver consultas y estudios de manera ambulatoria cerca del domicilio de los pacientes, derivando a la sede central de Pilar los casos que requieren mayor complejidad.

"Hace doce años llegamos a Escobar con la convicción de que estar cerca también es una forma de cuidado. Hoy damos un nuevo paso para acompañar el crecimiento de esta comunidad y de las zonas aledañas, ampliando nuestra capacidad para responder a sus necesidades de salud", señaló Rafael Aragón, director general del Hospital Universitario Austral.

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"Somos un hospital universitario de alta complejidad, pero nuestra misión nos impulsa también a estar cerca de las personas y a procurar dar respuesta, desde nuestras capacidades y posibilidades, a sus distintas necesidades de cuidado de la salud. Por eso es una inmensa alegría renovar nuestra presencia en Escobar y seguir creciendo junto con esta comunidad", agregó Aragón.

La apertura

Del acto de apertura participaron, además de Aragón, Andrés Espejo, gerente de la Unidad de Gestión Ambulatoria; Carlos Ramil, intendente interino de Escobar, y directivos de distintas áreas del hospital. El padre Eduardo Carú, jefe de Capellanes de la institución, realizó la bendición del nuevo espacio antes del corte de cinta, del que participaron también representantes de Obras, Admisión y Gestión Ambulatoria, Mantenimiento, Laboratorio, Control de Gestión y el Plan de Salud, junto con médicos, técnicos y bioquímicos que integran la sede.