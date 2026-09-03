El Hospital Materno Neonatal Nuestra Señora del Pilar, ubicado en Las Madreselvas 570, realizará una nueva jornada de vasectomías sin bisturí el lunes 7 de septiembre, a partir de las 10:00. El procedimiento es gratuito y se enmarca en la Ley N° 26.130, que garantiza el acceso a las prácticas de anticoncepción quirúrgica.

La inscripción se realiza mediante una turnera online, que permanecerá abierta hasta cubrir los cupos disponibles. Los interesados pueden acceder escaneando el código QR difundido por el hospital o ingresando el enlace desde su buscador.

Se trata de la segunda convocatoria del programa en el distrito. La primera jornada en Pilar ya habían sido cubiertos los cupos, lo que llevó a las autoridades sanitarias a habilitar esta nueva fecha para responder a la demanda.

La actividad forma parte del proyecto de colaboración entre el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y la organización internacional World Vasectomy Day (WVD), de acuerdo a lo informado por el organismo provincial. En el marco de ese convenio ya fueron capacitados doce profesionales del sistema público de salud.

La vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente que consiste en el bloqueo de los conductos deferentes para impedir el paso de los espermatozoides. Es un procedimiento ambulatorio, que se realiza con anestesia local, no requiere internación ni estudios prequirúrgicos, y está destinado a personas con pene, independientemente de su identidad de género y de si tienen hijos o la cantidad de ellos.

Entre sus características, el hospital señaló que la intervención no afecta el deseo sexual, el aspecto del pene, la eyaculación ni la erección.

La demanda de este tipo de intervenciones crece de forma sostenida en todo el territorio bonaerense. Según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Salud provincial en noviembre pasado, entre 2020 y 2024 la cantidad de vasectomías anuales pasó de 113 a 1.774, un incremento del 1500%. Durante los primeros once meses de 2025 se realizaron 1.680 procedimientos con la técnica sin bisturí, con un promedio de edad de 34 años entre los solicitantes, la mayoría con uno o más hijos.

