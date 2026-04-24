El Hospital Falcón sumó un nuevo espacio para mejorar la calidad de la atención pediátrica.

Se trata de la puesta en funcionamiento de una nueva sala de aislamiento que permitirá brindar una atención más segura para las familias que así lo requieran.

Este viernes, el intendente Federico Achával recorrió el lugar acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

Puede interesarte

Desde la Comuna, expresaron que “este nuevo espacio refuerza el sistema de salud de Pilar y mejora la atención para las familias con niños del distrito”.

Mientras que durante la recorrida, Achával señaló: "Recorrimos el Hospital Pediátrico Falcón de Del Viso, donde sumamos una nueva sala de aislamiento que nos permite brindar una atención más segura y de mayor calidad para los chicos".

"Seguimos fortaleciendo el sistema de salud para cuidar a cada familia", remarcó.

También acompañaron al intendente el secretario de salud, Hernán Galimberti, y la subsecretaria de Políticas Sanitarias, Rosario Beláustegui.

“Vamos a continuar trabajando para transformar el sistema de salud de todo Pilar”, cerró el intendente.



