El Hospital Central de Pilar puso en marcha una campaña de donación de sangre que se extenderá del 28 de septiembre al 2 de octubre, con atención de 9 a 15 en el Centro Cardiovascular del establecimiento, ubicado sobre Panamericana km 52,500, en Pilar centro.

La convocatoria está abierta a los vecinos que cumplan con una serie de requisitos básicos, y las extracciones se realizarán durante cinco jornadas consecutivas, de lunes a viernes.

La iniciativa fue difundida por la Municipalidad de Pilar a través de sus redes sociales, donde se invitó a la comunidad a acercarse al hospital. "Donar sangre es un acto de solidaridad y compromiso que salva vidas", remarcó el Municipio en la publicación.

Puede interesarte

Quiénes pueden donar

Para participar de la colecta, las personas interesadas deberán:

Tener entre 16 y 65 años .

. Pesar más de 50 kilos .

. No concurrir en ayunas .

. Sentirse bien al momento de la donación.

Presentarse con su documento .

. Informar previamente si toman alguna medicación o si tuvieron cirugías.

Dónde y en qué horario

Las extracciones se concentrarán en el Centro Cardiovascular del Hospital Central de Pilar, en Panamericana km 52,500, en el horario de 9 a 15, durante todo el período de la campaña.