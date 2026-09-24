El Hospital Central de Pilar lanza campaña de donación de sangre
Será del 28 de septiembre al 2 de octubre, de 9 a 15, las extracciones se harán en el Centro Cardiovascular.
El Hospital Central de Pilar puso en marcha una campaña de donación de sangre que se extenderá del 28 de septiembre al 2 de octubre, con atención de 9 a 15 en el Centro Cardiovascular del establecimiento, ubicado sobre Panamericana km 52,500, en Pilar centro.
La convocatoria está abierta a los vecinos que cumplan con una serie de requisitos básicos, y las extracciones se realizarán durante cinco jornadas consecutivas, de lunes a viernes.
La iniciativa fue difundida por la Municipalidad de Pilar a través de sus redes sociales, donde se invitó a la comunidad a acercarse al hospital. "Donar sangre es un acto de solidaridad y compromiso que salva vidas", remarcó el Municipio en la publicación.
Quiénes pueden donar
Para participar de la colecta, las personas interesadas deberán:
- Tener entre 16 y 65 años.
- Pesar más de 50 kilos.
- No concurrir en ayunas.
- Sentirse bien al momento de la donación.
- Presentarse con su documento.
- Informar previamente si toman alguna medicación o si tuvieron cirugías.
Dónde y en qué horario
Las extracciones se concentrarán en el Centro Cardiovascular del Hospital Central de Pilar, en Panamericana km 52,500, en el horario de 9 a 15, durante todo el período de la campaña.