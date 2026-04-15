Con el foco puesto en la salud del corazón y el bienestar integral, el Hospital Universitario Austral abrirá sus puertas este sábado 18 de abril para una jornada libre y gratuita de prevención cardiovascular. El encuentro, que comenzará a las 9.45 en el auditorio de la institución (Av. Juan Domingo Perón 1500, Pilar), es una iniciativa abierta a la comunidad para fomentar hábitos de vida saludables.

Impulsada por el Servicio de Cardiología, la propuesta busca derribar la distancia entre el consultorio y el paciente, ofreciendo un espacio de diálogo ameno con profesionales de la salud en un entorno diseñado para el intercambio y el aprendizaje preventivo.

Entre los moderadores del evento, estarán el doctor Sergio Baratta, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Austral y actual presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología; el doctor José Bonorino, jefe de la Unidad Coronaria; junto a las Dras Julieta Bustamante y Ana Di Leva, del área de prevención cardiovascular.

A lo largo de la jornada se abordarán distintas dimensiones del cuidado cardiovascular, con charlas que van desde la nutrición, el tabaquismo y el control de los factores de riesgo —incluido el conocimiento de los principales indicadores de salud— hasta el cuidado del corazón en etapas como la menopausia, junto con instancias de participación y espacios de preguntas.

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La propuesta también amplía la mirada hacia aspectos menos explorados en la práctica médica, incorporando la medicina narrativa, el valor de la experiencia y el testimonio de los pacientes, y una reflexión sobre la dimensión espiritual y la meditación —desde Teresa de Ávila hasta la era de la inteligencia artificial—, así como el rol de la música como puente entre la atención y la percepción.

Además, durante el encuentro habrá un recreo con alimentos saludables y estaciones de salud en vivo, donde los asistentes podrán acceder a herramientas concretas para el cuidado cotidiano: desde la toma correcta de la presión arterial y el conocimiento de sus valores, hasta consejos para dejar de fumar y pautas de alimentación consciente. Las actividades estarán organizadas de manera secuencial, lo que permitirá recorrer cada instancia y aprovechar al máximo la experiencia.

Para participar, solo hace falta inscribirse en el siguiente link: Formulario de inscripción. La entrada es libre y gratuita.