El Hospital Universitario Austral, radicado en Pilar, junto a tres hospitales latinoamericanos reconocidos entre los mejores rankings de salud del mundo como el World Best Hospitals, de Newsweek-Statista, y el Top Ranking Latam Best Hospitals de Latam Business Conferece, lanzaron la Alianza Latinoamericana de Instituciones de Salud (ALIS).

Se trata de la formalización de una cooperación que existe desde hace varios años y que reúne al Einstein Hospital Israelita (Brasil), la Clínica Alemana de Santiago (Chile), la Fundación Santa Fe de Bogotá (Colombia) y el Hospital Universitario Austral (Argentina).

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Su plan es desarrollar proyectos conjuntos en calidad asistencial, seguridad del paciente, educación, investigación e innovación. El lanzamiento tuvo lugar durante la 11.ª edición del Foro Latinoamericano de Calidad y Seguridad en la Salud, organizado por Einstein en conjunto con el Institute for Healthcare Improvement (IHI), del 28 al 30 de julio, en San Pablo.

Según explicaron directivos de las cuatro instituciones fundadoras de esta iniciativa regional, el objetivo de la alianza será la cooperación en iniciativas de calidad, seguridad y management para organizaciones de salud. Sus ejes de trabajo abordarán la innovación colaborativa; la calidad, seguridad y centralidad en las personas; la mejora continua de procesos y prácticas; la colaboración multidisciplinaria e intersectorial y la resiliencia organizacional. En una próxima etapa, la alianza también estará abierta para otras instituciones de salud de la región que decidan adherirse, además de las cuatro organizaciones fundadoras.

Entre diferentes iniciativas en las que ya se encuentra trabajando la Alianza, se destacan: Encuesta sobre la cultura de la seguridad en las cuatro instituciones: se conoce como AHRQ Surveys on Patient Safety Culture y ya se realizaron dos ediciones (2023 y 2025) en las que se encuesta a todo el personal de cada una de las instituciones para evaluar cuán arraigada está la cultura de la seguridad en la atención de los pacientes. Actualmente, se está trabajando para alcanzar indicadores en conjunto. Las dimensiones que se abordan en la encuesta son las siguientes: trabajo en equipo; apoyo de supervisores y jefes a la seguridad del paciente; aprendizaje organizativo; comunicación acerca de errores; comunicación y receptividad; apoyo que dan los administradores para la seguridad del paciente; respuesta a los errores; transferencia e intercambio de información; y presión y ritmo de trabajo.

ALIS Datos: es una plataforma que integra a Einstein Hospital Israelita, Fundación Santa Fe de Bogotá y al Hospital Universitario Austral mediante un modelo de datos común y estandarizado. Esta estructura, inédita en América Latina, permite el desarrollo de investigaciones colaborativas con un enfoque federado. Cada institución conserva el control de sus propios datos clínicos, mientras que la estandarización de la información posibilita la ejecución simultánea de estudios multicéntricos utilizando metodologías comunes, así como la obtención de resultados comparables entre las distintas organizaciones. De esta manera, la plataforma constituye una herramienta fundamental para consolidar una red de investigación que genere evidencia de alto valor para apoyar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de diversas enfermedades de relevancia para la región. Asimismo, contribuye a la reducción de sesgos en la investigación basada en datos del mundo real, aumentando la diversidad y la representatividad de los pacientes de América Latina.

Educación e investigación: se están estableciendo sinergias para intercambios en maestrías, doctorados, programas de formación y rotaciones.

La creación de ALIS refleja un creciente movimiento de cooperación para enfrentar los desafíos actuales de la atención en salud y está alineada con los principios promovidos por el Institute for Healthcare Improvement (IHI), una de las principales referencias mundiales en calidad y seguridad del paciente. El organismo destaca la importancia de los sistemas de aprendizaje, el intercambio de buenas prácticas y la colaboración entre organizaciones de salud como estrategias clave para fortalecer la seguridad asistencial. En este contexto, ALIS busca impulsar el aprendizaje compartido y la mejora continua entre organizaciones de referencia en América Latina, contribuyendo a reducir daños evitables y elevar la calidad de la atención.

“Hace un tiempo que con los miembros de los hospitales aquí reunidos venimos trabajando y cooperando en diferentes iniciativas que tienen como objetivo seguir mejorando y elevando los estándares de la calidad y seguridad en la atención de nuestros pacientes. Estamos convencidos de que la actualidad nos desafía para encontrar soluciones innovadoras a problemas que son complejos, porque el propio sector de la salud lo es; pero también estamos seguros de que no habrá soluciones o iniciativas exitosas si no ponemos primero a las personas en el centro de nuestra actividad”, sostuvo Rafael Aragón, director general del Hospital Universitario Austral, institución que fue anfitriona del décimo Foro de Calidad y Seguridad en Salud, que se celebró el año previo en Argentina.