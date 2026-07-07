El Hospital Universitario Austral recibió el robot quirúrgico que permitirá poner en marcha su Programa de Cirugía Robótica, un proyecto estratégico que representa un nuevo avance en el desarrollo de la cirugía de alta complejidad.

“La incorporación de esta tecnología de última generación marca el inicio de una nueva etapa en la atención de pacientes y fortalece el compromiso institucional con la innovación, la calidad y la seguridad”, señalaron desde el Hospital. El modelo, Toumai, fue desarrollado por la firma líder china MicroPort MedBot.

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Tras la llegada e instalación, el equipo se prepara para comenzar a operar en este mes de julio. Durante estas semanas, se está llevando adelante un proceso de entrenamiento y capacitación de los profesionales del Hospital que integrarán el Programa de Cirugía Robótica, con el objetivo de garantizar la implementación de esta tecnología bajo los más altos estándares de calidad y seguridad.

La incorporación de la cirugía robótica forma parte de la estrategia institucional para continuar consolidando al Hospital como un centro de referencia en cirugía avanzada, en línea con las principales tendencias a nivel mundial y regional.

Beneficios para los pacientes

Esta tecnología permitirá ofrecer múltiples beneficios para los pacientes, entre ellos:

Mayor precisión durante los procedimientos quirúrgicos.

Mayor seguridad.

Menor agresión quirúrgica.

Reducción de complicaciones.

Recuperación funcional más rápida.

Mejor calidad de vida.

Posibilidad de realizar tratamientos complejos mediante abordajes mínimamente invasivos.

Especialidades donde operará el robot

El robot permitirá realizar cirugías de alta complejidad en distintas especialidades, entre ellas urología, cirugía general, cirugía bariátrica, ginecología, cirugía torácica y otras áreas quirúrgicas, ampliando las capacidades del Hospital y acercando a los pacientes opciones terapéuticas más precisas y menos invasivas.

“La llegada de la cirugía robótica es el resultado de una visión compartida que busca ofrecer más calidad, seguridad e innovación a nuestros pacientes. Es una oportunidad para seguir creciendo como institución y como equipos, incorporando nuevas capacidades que nos proyectan hacia el futuro”, expuso Fernando Iudica, Director Médico del Hospital.