El gobierno nacional despidió en los últimos días al menos a 84 empleados del Hospital Posadas, uno de los más importantes del oeste del Conurbano bonaerense, y desde los gremios lo ligaron a los despidos de 11 trabajadores del Hospital Garrahan casi todos delegados sindicales y a otros en el ministerio de Salud, por lo que denunciaron un plan “para dinamitar la salud pública”.



Las desvinculaciones en el Posadas, uno de los seis hospitales de jurisdicción nacional que existen en el país, ubicado en este caso en El Palomar, en el municipio de Morón, furon calificadas de “injustificadas y arbitrarias ” por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) y la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas.

La medida se da en un contexto en el cual desde esas organizaciones vienen alertando deficiencias en el financiamiento graves en el hospital, que derivaron, por caso, en “una falta crónica de personal que obliga a que pacientes deban pagar de su bolsillo asistencia privada durante internaciones prolongadas”.

La asamblea del Posadas resolvió exigir una mesa de negociación a la conducción del hospital para reincorporar a los despedidos, mantener el estado de asamblea permanente y participar el miércoles 4 a las 16 horas del Cabildo Abierto que tendrá lugar en el Hospital Garrahan, como parte de la confluencia de todas las luchas de salud.

¿Privatizaciones?



Los gremios ligaron lo que ocurrió en el Posadas con la posibilidad de que el gobierno avance en la privatización -o el gerenciamiento privado- de cinco hospitales de gestión mixta, compartida con el gobierno bonaerense, ubicadas en la provincia, de la que viene informando DIB.

Se trata del hospital “Néstor Kirchner”, de Cañuelas; del “René Favaloro”, de La Matanza, del “Presidente Néstor Kirchner”, del mismo distro,; el “Bicentenario”, ubicado en Esteban Echeverría y el hospital “El Cruce Dr. Néstor Kirchner”, ubicado en Florencio Varela. Todos forman parte Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (Samic).

Más despidos



El gobierno anunció ayer el despido de 11 trabajadores del Hospital Garrahan, entre ellos diez delegados de dos gremios, a los que acusó por una toma de una oficina de dirección del nosocomio en el marco de una protesta por descuentos salariales por adherirse a los paros en protesta por los salarios de los médicos y residentes.

El secretario de organización de FESPROSA, Jorge Yabkowski, habló de un “plan sistemático para dinamitar la salud pública que vienen llevando a cabo Milei y su ministro Mario Lugones”. Y denunció otros 300 despidos, esta vez de trabajadores del Ministerio.

Fuente: Agencia DIB.

