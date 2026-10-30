Tras la media sanción en el Senado a los cambios propuestos por Nación en la Ley de Salud Mental, desde el Gobierno bonaerense salieron al cruce: “Necesitamos inversión, planificación y políticas públicas que fortalezcan la atención en salud mental, no reformas que agreguen nuevas dificultades”.



En una publicación en redes sociales, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, señaló: “Rechazamos la media sanción del Senado a la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental. No resuelve ninguno de los problemas que atraviesa nuestro sistema de salud y, por el contrario, amenaza con complicar todavía más una realidad que ya es profundamente compleja”.

El funcionario afirmó que “tenemos un Gobierno nacional que no implementa las políticas necesarias, no invierte, no acompaña a las provincias y pone obstáculos a quienes todos los días sostenemos la atención”. De ese modo, “somos las provincias y los equipos de salud los que nos hacemos cargo de dar respuestas ante una demanda creciente”. “En lugar de ayudar, nos hacen perder tiempo discutiendo reformas que no solucionan los problemas reales”, lamentó.

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“La discusión sigue”



De todos modos, Kreplak destacó que “gracias al trabajo de la militancia, de nuestros senadores y senadoras y de las y los trabajadores de la salud, logramos frenar muchos de los artículos que contenía el proyecto original”.

Ahora “la discusión continúa en la Cámara de Diputados”. El ministro de Salud bonaerense insistió: “Necesitamos inversión, planificación y políticas públicas que fortalezcan la atención en salud mental, no reformas que agreguen nuevas dificultades”.

“No podemos permitir que avance una modificación que, lejos de resolver los problemas, termine profundizándolos”, cerró su mensaje Nicolás Kreplak.

La iniciativa, que introduce modificaciones importantes en los criterios de internación y otros temas clave, consiguió 42 votos afirmativos y 21 negativos en la Cámara alta y ahora deberá ser discutida en Diputados.

Fuente: Agencia DIB