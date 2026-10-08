El Colegio de Médicos bonaerenses manifestó su preocupación por la situación de precariedad laboral que atraviesan los prestadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). La institución brindó su respaldo a los reclamos de médicos de cabecera y odontólogos, quienes enfrentan un escenario complejo marcado por aranceles insuficientes y costos de funcionamiento en aumento.

Según detalló la entidad, los valores actuales de las cápitas y los honorarios no logran acompañar la evolución de los gastos necesarios para mantener los consultorios, tales como alquileres, insumos, servicios y personal administrativo.

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Desde el Colegio advirtieron que la falta de una recomposición adecuada pone en riesgo la permanencia de los profesionales y, en consecuencia, la disponibilidad de atención médica de proximidad para los jubilados y pensionados.

La institución exigió la normalización del funcionamiento de los efectores, incluyendo la provisión de medicamentos e infraestructura, y solicitó una mesa de diálogo con las autoridades del PAMI y los organismos competentes. Este conflicto se suma a las dificultades que reportan los afiliados, quienes enfrentan turnos cada vez más espaciados y problemas para acceder a tratamientos odontológicos.

Cabe recordar que, a fines de septiembre, la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) llevó a cabo una suspensión de turnos programados por 72 horas, manteniendo únicamente las urgencias, tras considerar insuficiente el incremento otorgado por el organismo.