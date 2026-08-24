El Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires advirtió sobre el crecimiento y la sofisticación de los discursos antivacuna y publicó un informe con recomendaciones para que los profesionales de la salud refuercen el trabajo de prevención e información frente a la desinformación sanitaria.

El documento se conoció luego de que trascendiera el caso de una niña de cuatro años fallecida por difteria en Italia, un hecho que volvió a poner en primer plano la relevancia de la vacunación en un contexto de circulación creciente de discursos antivacuna.

Según el informe, los movimientos antivacunas "dejaron de ser voces aisladas" para convertirse en verdaderas "maquinarias comunicacionales" capaces de explotar el miedo, la incertidumbre y los sesgos cognitivos para debilitar la confianza de la población en las vacunas.

Inmunización informativa preventiva

Frente a este escenario, el Colegio planteó la necesidad de que los médicos incorporen el concepto de "prebunking" o inmunización informativa preventiva, una estrategia orientada a dar herramientas a los pacientes antes de que sean expuestos a contenidos engañosos. Esta metodología permite anticipar los mecanismos utilizados para instalar información falsa, en lugar de limitarse a desmentirla una vez que ya circuló.

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"Así como no esperamos a que un niño contraiga sarampión para actuar, no debemos esperar a que una familia consuma una mentira para darle las herramientas críticas con las que defenderse", sostuvieron desde la Mesa Directiva del Colegio.

Los mecanismos de la desinformación

El informe identificó las principales estrategias utilizadas en los discursos antivacunas: el falso dilema entre "lo natural y seguro" frente a "lo químico y peligroso"; el uso engañoso de terminología científica; la confusión entre la aparición temporal de un evento y una relación causal con una vacuna; y el uso de testimonios aislados o supuestas autoridades para cuestionar los consensos científicos.

Vacíos informativos y nuevas vacunas

El Colegio también alertó sobre el aprovechamiento de los vacíos informativos, en particular ante la aparición de nuevas vacunas, modificaciones en los calendarios o cambios en las pautas de inmunización. Esos momentos, según se explicó, suelen ser "aprovechados por contenidos basados en el miedo para instalar rápidamente dudas y desconfianza en redes sociales y grupos de mensajería".

El rol de los médicos frente a la desinformación

Ante este panorama, la institución destacó el rol de los profesionales de la salud como actores fundamentales para prevenir la desinformación. El informe propuso que los médicos se anticipen a los principales mitos sobre la vacunación, expliquen cómo funcionan las estrategias de manipulación, escuchen las dudas de los pacientes sin validar afirmaciones falsas, y recomienden fuentes de información confiables.

"Validar la inquietud sin validar la falsedad" es, según el documento, otra de las premisas centrales para abordar las dudas de las familias con empatía y pedagogía, sin desestimar sus preocupaciones ni otorgar legitimidad a afirmaciones sin evidencia científica.

Por último, el Colegio de Médicos concluyó que "el prebunking es, en esencia, medicina preventiva aplicada a la comunicación", y remarcó que la defensa de la salud pública también requiere "actuar sobre el terreno de la información y la confianza".