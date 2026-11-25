El Ministerio de Salud de la Nación confirmó las primeras tres detecciones en Argentina del linaje PJ.2.1 de SARS-CoV-2, el virus que causa el Covid-19. Los casos fueron identificados en la provincia de Buenos Aires y corresponden a dos lactantes menores de tres meses y una persona adulta. Las autoridades sanitarias aclararon que todavía no cuentan con información suficiente para establecer cómo evolucionaron los cuadros ni determinar si existe circulación comunitaria de esta variante.

La notificación ingresó al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) el 20 de noviembre, aunque las muestras habían sido tomadas entre el 6 y el 11 de este mes. El hallazgo fue incluido en el Boletín Epidemiológico Nacional N° 835, correspondiente a la semana epidemiológica 45, publicado el 24 de noviembre.

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Equipos sanitarios de la provincia y de Nación, junto con especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) de la ANLIS-Malbrán, trabajan para completar la caracterización clínica y epidemiológica de los pacientes y obtener las secuencias genómicas que permitan profundizar el análisis del linaje.

Qué se sabe de la variante PJ.2.1

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó a PJ.2.1 como una variante bajo monitoreo (VUM, por sus siglas en inglés) el 19 de noviembre, debido al crecimiento de su proporción entre las secuencias de SARS-CoV-2 registradas internacionalmente.

Se trata de un linaje descendiente de JN.1, perteneciente a la rama KP.3.1.1 de Ómicron, que presenta una considerable divergencia genética respecto de su precursor. Según la evaluación incorporada por el Ministerio de Salud al boletín epidemiológico, hasta el 8 de noviembre se habían registrado 722 secuencias de PJ.2.1 procedentes de 18 países.

Su presencia aumentó entre las muestras secuenciadas a nivel mundial: pasó del 1% al 11,6% entre las semanas epidemiológicas 33 y 41. En la región de las Américas, durante el mismo período, su proporción creció del 1,6% al 16,6%. Entre los países donde se identificó figuran Brasil, Canadá y Estados Unidos.

Uno de los aspectos que se encuentra bajo estudio es su capacidad de unión al receptor ACE2, una proteína presente en las células humanas que el coronavirus utiliza para ingresar en ellas. Los estudios experimentales muestran que PJ.2.1 tiene una mayor capacidad de unión a ese receptor.

Sin embargo, el Ministerio de Salud señaló que hasta el momento no se demostró un escape inmunitario adicional sustancial y tampoco existe evidencia suficiente para determinar si el linaje está asociado con una mayor gravedad clínica.

La evaluación internacional considera que el riesgo adicional para la salud pública es bajo a nivel global, aunque con un nivel de confianza también bajo debido a las limitaciones de la información disponible.

Por ese motivo, su clasificación como variante bajo monitoreo responde principalmente al crecimiento de su presencia en las secuencias analizadas y a sus características genéticas.

Fuente: Agencia DIB