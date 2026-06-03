El Municipio despliega una serie de controles oftalmológicos en las localidades con el objetivo de cuidar la salud visual de las y los niños del distrito.

Lo hacen en el marco del programa denominado “Ver bien, aprender mejor”, iniciativa que está destinada a chicos y chicas de entre 6 y 12 años.

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En ese marco, este miércoles se llevó adelante un operativo que tuvo lugar en el Club Municipal Tribarrial, jornada que contó con la participación del secretario de Gobierno local, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

Desde la Comuna consignaron que el programa “Ver Bien, Aprender Mejor” “recorre todas las localidades para realizar chequeos visuales de los niños en edad escolar”.

Los controles son llevados a cabo por el equipo municipal de oftalmólogos. Además, se entregan anteojos de forma gratuita a quienes lo necesiten.

“El objetivo es seguir trabajando para que en Pilar los chicos cuiden su salud, mejoren su desarrollo social y educativo y aprendan de la mejor manera”, completaron desde el Municipio.