Desde su puesta en funcionamiento, el Centro Cardiovascular de Pilar ya atendió a más de 2.200 pacientes.

El espacio se puso en marcha en octubre del año pasado, en el marco de la ampliación del Hospital Central de Pilar, ubicado a la vera de la Panamericana.

Desde ese mes, en total concurrieron al Centro Cardiovascular 2.277 pacientes, a quienes se les otorgaron un total de 5.988 turnos, ya que el servicio ofrece múltiples prestaciones vinculadas a patologías cardíacas y vasculares.

A tres meses de su inauguración, el intendente Federico Achával visitó el nuevo Centro Cardiovascular, donde se encontró con pacientes y se reunió con los profesionales médicos para conversar y evaluar el funcionamiento de este nuevo espacio que fortalece el sistema de salud pública del distrito.

“A pocos meses de la inauguración de este centro que atiende a tantos vecinos, nos reunimos con el equipo de profesionales médicos para evaluar su funcionamiento", expuso el jefe comunal.

"Creemos que es muy importante trabajar en la prevención, en el cuidado y en el seguimiento de la salud de los pilarenses", remarcó.

El Centro Cardiovascular de Pilar

El nuevo Centro Cardiovascular de Pilar abre todos los días sus puertas a la comunidad con consultorios especializados, tecnología y equipamiento de última generación. Allí se realiza el diagnóstico, el seguimiento exhaustivo y el tratamiento integral de personas con patologías cardíacas, “con el objetivo de cuidar a los vecinos y vecinas de nuestro distrito”, señalaron desde el gobierno.

Del total de las atenciones, el 98% de los pacientes son pilarenses, la edad promedio de las personas que allí se atienden es de 54 años, y el 60% son mujeres. Además, el 39% de los pacientes no tiene cobertura médica y el 20% PAMI.

“Para nosotros, es muy importante garantizar la vida y la salud de nuestra comunidad. Por eso construimos hospitales, salas de atención primaria y sumamos distintas especialidades que cuidan la salud de todos y todas”, cerró el intendente, quien estuvo acompañado por la subsecretaria de Salud, Rosario Beláustegui.