La pelea entre el Gobierno de Axel Kicillof y el de Javier Milei tiene un nuevo capítulo en la entrega de vacunas, algo que viene desde hace semanas. Y en las últimas horas, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo que Nación sólo envió algunas pocas vacunas contra la gripe y que hay otras que directamente escasean.

“Después de semanas de faltantes, el Gobierno nacional envió una parte de las vacunas antigripales adeudadas. Llegaron dosis, pero no todas: todavía falta y esto no resuelve el problema de fondo”, manifestó Kreplak en una publicación realizada a través de su cuenta de X.

No es la primera vez que la Provincia reclama por este problema. Lo hizo a fines de abril, cuando formalizó un reclamo por las demoras en la provisión de nueve vacunas, algunas del Calendario Nacional de Vacunación que son obligatorias.

Ahora, Kreplak compartió un cuadro que detalla qué vacunas regularizarán su provisión en mayo, cuáles serán cubiertas en forma extraordinaria por la Provincia y cuáles se encuentran faltantes o sin fecha de regularización.

Puede interesarte

Después de semanas de faltantes, el Gobierno nacional envió una parte de las vacunas antigripales adeudadas. Llegaron dosis, pero no todas: todavía falta y esto no resuelve el problema de fondo.



En este tiempo hubo muchas oportunidades perdidas: personas que fueron a vacunarse… pic.twitter.com/7gzcF83Vxs — Nicolás Kreplak (@nkreplak) April 28, 2026



Qué vacunas están en falta

Las vacunas que faltan en todo el territorio nacional, según el ministro, son la triple viral y la pediátrica contra el Covid-19, que no se entrega desde hace un año. Cabe señalar que este año se adelantó la inmunización antigripal, ya que se esperaba que el subclado k de la influenza A (H3 N2) comenzara a circular antes de la llegada del otoño.

La falta de vacunas antigripales ya es un problema cotidiano en las salas y hospitales de todo el conurbano. Ya en la última semana de abril, San Martín recibió apenas un tercio de las dosis que esperaba, y en Tigre llegó el 15% de lo que necesitan. En La Plata también hay problemas: mientras que en farmacias sí hay para particulares, hay pocas para afiliados de PAMI e IOMA.

La que no tiene fecha de regularización prevista, según la administración Kicillof, es la vacuna gamma antivaricela para embarazadas y personas con compromiso inmunológico. Mientras que la de meningococo se cubrirá en mayo con stock provincial.

“En este tiempo hubo muchas oportunidades perdidas: personas que fueron a vacunarse y no pudieron completar su esquema, o directamente no pudieron vacunarse por la falta de dosis”, lamentó el ministro.

“Hoy hay algunas pocas vacunas disponibles” debido a la falta de envío de las dosis comprometidas por parte de la Nación, explicó Kreplak, quien instó a la gente a “acercarse a los vacunatorios” para recibir su inmunización. “Pero necesitamos que se regularicen los envíos para garantizar el acceso de todos”, cerró.

Fuente: Agencia DIB