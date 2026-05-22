Las dos CTA de Pilar y Exaltación de la Cruz, junto a ATE y SUTEBA, se movilizaron hasta la Ciudad de Buenos Aires para reclamarle al Gobierno nacional el fin de los recortes en salud pública, la restitución de programas sanitarios desmantelados y una recomposición salarial para los trabajadores estatales del sector.

Daniel Llanes, secretario general de la CTA Autónoma Pilar-Exaltación detalló los puntos centrales de la demanda: la vuelta del Plan Remediar, la reactivación de programas nacionales para patologías específicas y la garantía de medicamentos y prestaciones del PAMI.

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"También reclamamos abastecimiento de insumos, becas en salud y nombramientos en lugares críticos", precisó el dirigente.

Sistema al límite

Llanes advirtió que el sistema sanitario público del distrito enfrenta una presión creciente y difícil de sostener. Según explicó, la pérdida de poder adquisitivo de la población, el cierre de empresas y las dificultades para mantener coberturas de medicina privada derivaron en un salto sostenido en la demanda de atención en hospitales y centros municipales.

"Ha aumentado exponencialmente el caudal de gente y eso lleva a la saturación del sistema público", señaló a Resumen.

En ese marco, apuntó directamente contra la política sanitaria nacional: los recortes del Gobierno central, sostuvo, terminan recayendo sobre provincias y municipios, que deben sostener el funcionamiento del sistema "administrando una economía de guerra".

Salarios y despidos

Otro eje de la movilización fue la situación salarial de los trabajadores estatales. Llanes afirmó que los ingresos del sector público se encuentran "muy bajos en todas las áreas del Estado", a nivel municipal, provincial y nacional. Además, señaló que los despidos en organismos nacionales generan una carga adicional sobre los servicios sanitarios locales, que deben absorber una demanda que el Estado central ya no atiende.

Respecto de la Provincia de Buenos Aires, el referente gremial reconoció que hay voluntad de sostener la cobertura de medicamentos y avanzar en mejoras de salarios y protección del empleo, aunque reclamó que eso no alcanza sin un cambio de rumbo en la política nacional.

"Estamos a favor de una salud pública gratuita, solidaria y de calidad como supimos tener, sin dejar de lado a nadie y menos aún a los más desprotegidos", cerró Llanes.