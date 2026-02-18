La sífilis volvió a mostrar un crecimiento significativo en Argentina. De acuerdo con datos oficiales, el país atraviesa un aumento sostenido de casos de esta infección de transmisión sexual, con una incidencia particularmente alta entre adolescentes y personas jóvenes.

Se trata de una enfermedad infecciosa causada por bacterias que, en la mayoría de los casos, se transmite por contacto sexual. Suele manifestarse inicialmente a través de una llaga en los genitales, el recto o la boca, que no genera dolor y, por ese motivo, puede pasar inadvertida.

La transmisión ocurre por contacto directo con esas lesiones, aunque también puede producirse de la persona gestante al bebé durante el embarazo o el parto y, en algunas situaciones, durante la lactancia.

Más de 55 mil diagnósticos en un año

Según un informe difundido por la Agencia Noticias Argentinas (NA), la sífilis volvió a crecer en el país. Datos del Ministerio de Salud de la Nación indican que en 2025 se alcanzó la cifra más alta de casos en los últimos cinco años.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional, durante ese año se confirmaron 55.183 diagnósticos de sífilis, lo que representa un aumento del 71% en comparación con el promedio registrado entre 2020 y 2024.

El incremento sostenido de los contagios encendió alertas en el sistema sanitario, especialmente por el impacto en poblaciones jóvenes y por las consecuencias que puede generar la enfermedad cuando no es detectada y tratada a tiempo.

Qué es la sífilis y cómo se transmite

“La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite durante las relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin preservativo y también puede pasar de la persona gestante al feto durante el embarazo”, señaló la doctora Valeria Valko, ginecóloga de Ospedyc, en diálogo con NA.

En ese sentido, la especialista explicó que uno de los principales riesgos de la enfermedad es que puede no presentar síntomas evidentes en sus primeras etapas.

“Muchas veces la enfermedad no da señales claras. En su etapa inicial puede aparecer una lesión indolora en la zona de contacto, que suele desaparecer sola y pasar inadvertida”, advirtió.

Riesgos y complicaciones

Cuando no se diagnostica ni se trata de manera adecuada, la sífilis puede avanzar y provocar complicaciones graves con el paso del tiempo.

“Si no se trata, pueden surgir erupciones en la piel, malestar general y, con el paso de los años, complicaciones graves que afectan la piel, el corazón y el sistema nervioso. Durante el embarazo, la sífilis no tratada puede provocar abortos, muerte fetal o malformaciones”, expresó la experta.

Diagnóstico, tratamiento y prevención

El diagnóstico de la sífilis se realiza mediante un análisis de sangre. El testeo periódico es considerado fundamental, especialmente después de mantener relaciones sexuales sin protección y durante el embarazo, etapa en la que se recomienda realizar controles en cada trimestre.

El tratamiento es simple y efectivo, ya que se basa en antibióticos y permite la curación completa si se indica de manera oportuna.

“La prevención sigue siendo fundamental: usar preservativo en todas las relaciones sexuales, realizarse controles de manera regular y consultar ante cualquier duda o síntoma. Frente a un diagnóstico positivo, es importante tratarse y avisar a las parejas sexuales para evitar nuevas transmisiones”, finalizó Valko.