La nueva subvariante BA. 3.2 del Covid está en la Argentina. Así lo confirmó el Ministerio de Salud de la Nación, que reportó la detección de los primeros tres casos en la última edición del Boletín Epidemiológico Nacional. Según los primeros resultados del monitoreo genómico, por el momento el virus no representa un riesgo significativo para la salud.



"Este linaje fue detectado por primera vez en Sudáfrica en noviembre de 2024 y fue clasificado como Variante Bajo Monitoreo (VUM). Es descendiente de Ómicron BA.3. Hasta el momento en la Región de las Américas sólo se reportaron en GISAID detecciones en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guyana Francesa", informó la cartera a cargo de Mario Lugones.

El informe que se conoció en las últimas horas indica que hasta el momento esta nueva subvariante no ha mostrado indicios de mayor crecimiento ni gravedad -en cuanto a muertes y hospitalizaciones- respecto de las otras circulantes.

"Se ha observado un marcado escape inmunológico, cuyo riesgo se considera moderado, con títulos de anticuerpos neutralizantes sustancialmente menores respecto de variantes descendientes de JN.1 y de los antígenos de las vacunas actualmente utilizados. No obstante, los datos disponibles indican que las vacunas contra Covid-19 continúan siendo protectoras frente a enfermedad grave", agregó.

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Los tres casos correspondientes al linaje BA.3.2 fueron detectados en la provincia de Buenos Aires: se trata de un adulto y dos adultos mayores. Uno de los pacientes se encuentra internado y presenta comorbilidades.

"En conjunto, la evidencia disponible sugiere que BA.3.2 representa un riesgo adicional bajo para la salud pública respecto de otros linajes descendientes de Ómicron actualmente circulantes", agrega el reporte del Boletín Oficial.

A su vez, las autoridades indicaron que la circulación general del Covid en la Argentina se mantiene en niveles "bajos y estables" este año, en contraste con el mayor número de detecciones observado para influenza y VSR durante el período.

Fuente: Agencia DIB