El Hospital Central de Pilar lanzó una campaña con la que invita a la población a donar sangre.

Bajo el lema “Nuestros Hospitales Salvan vidas y vos también”, convocan a las y los vecinos a participar de este acto de solidaridad.

Quienes deseen participar, pueden acercarse con el DNI todos los días de esta semana, hasta el viernes 9 de enero, de 9 a 15 horas al Centro Cardiovascular del Hospital y así sumarse para ayudar a la comunidad.

Los requisitos para donar son tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no concurrir en ayunas y sentirse bien al momento de la donación.

Por otra parte, aquellas personas que tomen alguna medicación o hayan tenido cirugías deben informarlo previamente.

Para más información se puede enviar la palabra "Salud" al número de WhatsApp de Mi Muni: 1152 38 6864.