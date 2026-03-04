Las autoridades sanitarias nacionales confirmaron dos nuevos casos de dengue en las últimas horas y dispusieron el refuerzo de la vigilancia sanitaria en todo el país, pese a que el escenario epidemiológico actual continúa siendo de bajo riesgo.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), uno de los casos fue detectado en la provincia de Entre Ríos y presenta antecedente de viaje a República Dominicana, mientras que el segundo se registró en Morón, provincia de Buenos Aires, y permanece bajo investigación epidemiológica para determinar su origen.

Con estas confirmaciones, el total de casos de dengue registrados en la temporada 2025-2026 asciende a 20, de los cuales el 70% corresponde a personas con antecedentes de viaje al exterior, lo que refuerza el predominio de casos importados en el inicio del período de vigilancia.

Vigilancia reforzada ante posibles casos importados

Desde el Ministerio de Salud de la Nación señalaron que, si bien el riesgo de transmisión local es bajo, resulta clave mantener una vigilancia intensificada, especialmente en zonas con condiciones ambientales favorables para la proliferación del mosquito vector y ante el eventual ingreso de nuevos serotipos.

El monitoreo se centra tanto en el sistema ambulatorio como en los pacientes internados, con seguimiento activo de casos sospechosos, estudios de laboratorio y notificación oportuna para evitar brotes tempranos.

Las autoridades remarcaron que la detección precoz de casos importados permite anticipar acciones de control, reforzar las medidas de prevención y reducir el riesgo de transmisión local sostenida.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Sus síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas y, en algunos casos, erupciones en la piel.

Para prevenirlo, se recomienda eliminar recipientes que acumulen agua, usar repelente, colocar mosquiteros y consultar de forma temprana ante la aparición de síntomas, evitando la automedicación.

Situación sanitaria general y otros virus

En paralelo, el BEN indicó que los virus respiratorios continúan registrando niveles bajos y estables de circulación en todo el país. En particular, se informó sobre la detección de nuevos casos del subclado J.2.4.1 (K) de Influenza A (H3N2), identificados mediante secuenciación genómica por el Laboratorio Nacional de Referencia.

Si bien estos datos no están directamente vinculados al dengue, desde la cartera sanitaria subrayaron la importancia de fortalecer la vigilancia epidemiológica integral, incluso en períodos de baja circulación viral, para detectar cambios en los patrones de transmisión.

Prevención y control

Las autoridades reiteraron la necesidad de sostener las medidas de prevención, entre ellas la eliminación de criaderos de mosquitos, el uso de repelentes, la protección de ambientes domiciliarios y la consulta médica temprana ante síntomas compatibles con dengue, como fiebre alta, dolor corporal, cefaleas o malestar general.

Además, recordaron que la vigilancia sanitaria no solo se apoya en el sistema de salud, sino también en la participación comunitaria, especialmente en el control del mosquito Aedes aegypti, principal vector de la enfermedad.

En este contexto, el Ministerio de Salud insistió en que la combinación de detección temprana, monitoreo constante y acciones preventivas resulta fundamental para evitar brotes durante el transcurso de la temporada.