El Hospital Universitario Austral llevó adelante una nueva edición de Austral Solidario, el encuentro anual que reúne a empresas, organizaciones, pacientes, familias y miembros de la comunidad para acompañar proyectos que buscan transformar la atención y generar nuevas posibilidades para los pacientes.

En esta tercera edición de la cena solidaria, el proyecto que convocó a la comunidad estuvo relacionado con uno de los campos de mayor desarrollo de la medicina actual: las terapias avanzadas y, en particular, las terapias CAR-T. El encuentro se llevó a cabo este lunes 24 de agosto en el Hotel Four Seasons Buenos Aires.

Las terapias CAR-T (cuyo acrónimo significa terapia con células T con receptor de antígeno quimérico, en español) representan una nueva posibilidad para el tratamiento de determinados cánceres de la sangre, especialmente leucemias y linfomas. El desafío para el Hospital es desarrollar las capacidades necesarias para incorporar esta alternativa y acercarla progresivamente a sus pacientes.

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Durante la noche, el director general del Hospital Universitario Austral, Ing. Rafael Aragón, compartió la visión institucional y los principales proyectos que acompañan el crecimiento de la institución.

“Queremos impulsar proyectos que lleguen a la sociedad con los más altos niveles de calidad. En ese sentido deseamos que estas nuevas tecnologías celulares se vuelvan accesibles para impactar positivamente en nuestra comunidad, en el país, y en la región. Por eso es tan importante que nos sigan acompañando para hacer la inversión en equipamiento biomédico y en infraestructura edilicia para llevar a cabo los protocolos de investigación clínica con células CAR-T, y que de ese modo lleguen esos tratamientos lo antes posible a los pacientes”.

Luego, el director médico, Dr. Fernando Iudica, profundizó sobre el avance de la medicina y el desafío de incorporar nuevas herramientas para abordar enfermedades complejas.

“Sabemos que estamos haciendo todo para estar a la vanguardia tecnológica, tal como hicimos desde nuestros inicios, y así darle a nuestros pacientes lo que más necesitan: un buen diagnóstico y un tratamiento basado en la persona, el profesional y en la tecnología. Y eso lo hacemos en lo que consideramos nuestras especialidades estratégicas, entre las cuales está la de trasplante de órganos sólidos y, en este caso, trasplante de médula ósea. Aquí entran las células CAR-T que son un tipo de trasplante de células del mismo huésped que se preparan y se activan para que actúen en la sangre contra determinado tumor. Hoy la medicina está migrando hacia este tipo de terapéutica superando a la quimioterapia y a la inmunoterapia y nosotros queremos acompañar el inicio de esta terapéutica en Latinoamérica. Para eso tenemos que trabajar mucho en el armado de la estructura que requiere una sala de frío y luego desarrollar con estudios de investigación las patentes correspondientes para que este tratamiento esté al alcance de los pacientes”, completó Iudica.

Una historia en primera persona

Uno de los momentos centrales de la noche fue el living “Volver a empezar, dos veces”, protagonizado por Lisandro Zeno, paciente del Servicio de Hematología del Hospital, quien compartió su historia atravesada por dos trasplantes y por diferentes etapas de su tratamiento.

Durante la conversación también participó el Dr. Gustavo Kusminsky, médico consultor del Servicio de Hematología y quién integró el equipo que acompañó a Lisandro durante su enfermedad: “Si bien la leucemia de Lisandro no tiene hoy en día la opción de células CAR-T en forma aprobada, existen muchos desarrollos de investigación en este momento. Quizás es importante comprender la necesidad de incorporar estas terapias avanzadas en nuestro hospital como una línea necesaria para estar en el futuro”.

La noche continuó con el testimonio de Daniel Perazzo, un paciente del hospital que recibió tratamiento CAR-T en otro país y que compartió su experiencia a través de un video. Su historia permitió dimensionar, desde la experiencia concreta de un paciente, lo que significa acceder a estas terapias y el impacto que podría tener contar con esta alternativa en el Hospital Universitario Austral.

El proyecto

El desarrollo de terapias avanzadas requiere no solo del conocimiento y la experiencia de los equipos médicos, sino también de infraestructura y recursos específicos.

El proyecto contempla la adecuación de espacios destinados a completar distintas etapas del proceso, entre ellos una sala limpia, una sala de frío y una nueva sección de Citometría de Flujo y Oncología Molecular. Esta última permitirá fortalecer la capacidad diagnóstica del Hospital, mejorar los tiempos de respuesta y acompañar el desarrollo de investigación clínica y traslacional.

“La implementación de estas capacidades permitirá seguir construyendo conocimiento y experiencia en áreas como la terapia celular, la inmunoterapia y las terapias génicas, además de fortalecer la formación de profesionales y la participación en estudios clínicos”, consignaron desde el Austral.

Durante la cena, los invitados pudieron acompañar el proyecto a través de diferentes modalidades de aporte. También se realizó una subasta solidaria de piezas especiales, entre ellas camisetas firmadas por Manu Ginóbili, Franco Colapinto, Leandro Paredes y una camiseta de River Plate firmada por Nicolás Otamendi, Thiago Almada y Ángel Correa, cuyos fondos se destinaron al proyecto de terapias celulares avanzadas.

La velada contó también con la participación artística de Francisco González, violinista y cantante egresado del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires, quien acompañó la noche con su música.

Al cierre del evento, Agustina Paz, gerenta de Desarrollo Institucional, y la Dra. María Marta Rivas, jefa del Servicio de Hematología, agradecieron a todos quienes hicieron posible esta nueva edición.

En total, Austral Solidario 2026 logró recaudar $131.000.000 alcanzando el objetivo propuesto para acompañar el desarrollo del programa de terapias avanzadas del Hospital Universitario Austral.