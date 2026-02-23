El Hospital Odontológico “Tratado del Pilar” cumple cuatro años desde su apertura, servicio local que está focalizado en ofrecer tratamientos para cuidar la salud bucal de la población.

El Hospital fue inaugurado por la actual gestión municipal a cargo del Intendente Federico Achával el pasado 23 de febrero de 2022.

Desde su apertura, brinda servicios de extracciones, placas panorámicas odontopediatría, cirugías, entre otras prestaciones, todo en su espacio ubicado en la calle Maipú y Musladini, cercano a la estación de trenes del Ferrocarril San Martín.

En su cuarto aniversario, desde el Municipio destacaron que el servicio “es el primer Hospital Odontológico del distrito” y consignaron que desde su apertura ya se han realizado más de 220 mil prestaciones.

También se realizaron más de 40 mil radiografías panorámicas y más de 12 mil cirugías.

El lugar cuenta con un equipo de profesionales y equipamiento de última generación para brindar atención de salud pública y de calidad para todos los pilarenses.

“Seguimos trabajando para cuidar la sonrisa de nuestros vecinos”, expresaron desde el Municipio.