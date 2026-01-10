El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires inicia desde este lunes 12 de enero la campaña de vacunación 2026 contra la bronquiolitis, mediante la aplicación de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

La vacunación está indicada y es obligatoria para todas las personas embarazadas que se encuentren entre la semana 32 y 36 de gestación, ya que permite proteger al bebé desde el nacimiento y hasta los 6 meses de vida frente a formas graves de bronquiolitis y neumonía, principales causas de muerte en niñas y niños menores de un año.

Las dosis estarán disponibles de manera gratuita en todos los vacunatorios provinciales y municipales bonaerenses. Para consultar el vacunatorio más cercano al domicilio, se puede ingresar en: www.gba.gob.ar/vacunacion/

La inmunización consiste en una única dosis, no requiere orden médica y puede aplicarse junto con las otras vacunas indicadas durante el embarazo. Los anticuerpos generados se transmiten al bebé a través de la placenta, brindándole protección durante los primeros meses de vida.

El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) es la principal causa de bronquiolitis. Cada invierno, esta enfermedad respiratoria afecta aproximadamente a 200.000 niños y niñas menores de dos años en la Argentina. Con el inicio de la campaña 2026, la Provincia apunta a reducir la principal causa de muerte en menores de un año.

Los niños y niñas con mayor riesgo de presentar cuadros graves son aquellos que presentan factores de riesgo, como cardiopatías congénitas descompensadas o displasia broncopulmonar, así como los menores de un año.

¿Qué tenés que saber sobre la vacuna contra el VSR?

Está indicada para personas embarazadas entre la semana 32 y 36,6 de gestación inclusive.

Es gratuita y obligatoria, y protege al bebé de los cuadros graves de bronquiolitis.

En la Provincia está disponible desde el 12 de enero de 2026 en todos los vacunatorios.

No requiere orden médica.

Puede aplicarse junto con otras vacunas del embarazo.

Debe aplicarse una dosis en cada embarazo.