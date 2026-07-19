El congreso provincial de delegados de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) aprobó ayer por amplísima mayoría la oferta paritaria de 7% de aumento en dos tramos efectuada por el Gobierno bonaerense para los profesionales y técnicos de la salud pública comprendidos en la Ley de Carrera Hospitalaria 10.471.

“Luego de intensas negociaciones, la propuesta consiste en un aumento salarial de 7% que se compone de un primer escalón de 5% en el mes de julio y un 2% en el mes de agosto. La misma incluye volver a reunirnos en el mes de septiembre para discutir nuevos aumentos salariales”, explicó Pablo Maciel, secretario general de CICOP, consignó la agencia DIB.

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Recategorización

Según destacó CICOP en un comunicado, “el aspecto más importante que quedó plasmado en el acta paritaria es el inicio del proceso de recategorización del salario básico para los profesionales de la salud a partir del 1º de octubre de 2026”.

Al respecto, Maciel detalló que “se trata de un reclamo histórico que CICOP viene sosteniendo desde hace muchos años y es un logro estratégico para los profesionales de la salud porque va a permitir mejorar hacia adelante sustancialmente el salario básico del cual se desprenden todos los ítems que componen nuestro recibo de sueldo”.

“Iniciamos con esta conquista tan importante, la jerarquización del salario inicial pero también un proceso de mejora de la pirámide salarial, de modo tal que la antigüedad tenga un mayor impacto en el crecimiento de nuestro poder adquisitivo”, agregó el secretario general.

La oferta incorpora también la realización de una Mesa Técnica el 30 de julio para avanzar en el Reglamento de Concursos Cerrados para el Pase de Ley 10.430 a 10.471, entre otros temas. “Y cargando la documentación completa al 15 de agosto, los becarios de contingencia 2021 y 2022 tendrán fecha cierta de ingreso el 1° de octubre de 2026”, manifestaron desde el gremio.

Cifras en mano

Con este nuevo acuerdo, un profesional de la salud ingresante con 36 horas, guardia mínima y Bonificación por Trayectoria Formativa percibirá $ 1.741.281 en julio y $ 1.774.450 en agosto. En tanto que aquellos con antigüedad inicial, 48 horas, dedicación exclusiva y Bonificación por Trayectoria Formativa cobrarán de bolsillo $ 2.397.587 en julio y $ 2.443.258 en agosto.

Por su parte, un residente de primer año que realice guardias en zonas de baja cobertura recibirá $ 1.718.646 en julio y $ 1.751.382 en agosto. (DIB)