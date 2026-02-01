La circulación del virus de la gripe registra un aumento en Argentina y afecta con mayor frecuencia a niños menores de 10 años y adultos mayores de 60, dos de los grupos considerados de mayor riesgo. La advertencia fue realizada por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), que llamó a reforzar la vacunación y las medidas de prevención ante la aparición de una nueva variante de influenza A que genera preocupación a nivel internacional.

Desde diciembre, distintos países del hemisferio norte registran una mayor actividad de virus respiratorios, con una temporada que comenzó antes de lo habitual.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), predomina la influenza A (H3N2), subclado K, especialmente en Europa y Asia, donde continúan siendo elevadas las internaciones por infecciones respiratorias, en particular en personas mayores de 65 años.

Circulación sostenida del virus en Argentina

La SAP indicó que en Argentina el virus de la gripe circula de manera sostenida. “Durante 2025 hubo casos todo el año y hacia fin de año apareció la influenza A (H3N2)”, precisó el organismo. En base a datos del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), se informó que entre las últimas semanas de 2025 y el 16 de enero de 2026 se analizaron 72 casos de influenza.

De ese total, 44 correspondieron al subclado J.2.4.1 (K), identificado como la nueva variante; 25 al subclado J.2.3, dos al J.2 y uno al J.2.2. La mayor proporción de los casos se concentró en personas mayores de 60 años y niños menores de 10, coincidiendo con los grupos de riesgo.

Los casos vinculados al subclado K fueron detectados en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Del total informado, 13 personas requirieron internación y 15 fueron atendidas de manera ambulatoria.

Medidas de prevención y vacunación

Las autoridades sanitarias recordaron que las infecciones respiratorias pueden transmitirse durante el período sintomático, en etapas presintomáticas o a través de personas asintomáticas durante el período de incubación. Por este motivo, reiteraron la importancia de mantener medidas generales de cuidado.

Entre las principales recomendaciones se encuentran el lavado frecuente de manos, cubrir la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar, evitar compartir objetos personales y garantizar una adecuada ventilación de los ambientes, especialmente en espacios cerrados. También se aconseja la limpieza y desinfección regular de superficies de contacto.

Desde la SAP subrayaron que la vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir complicaciones, cuadros graves, hospitalizaciones y muertes durante la temporada de virus respiratorios. La vacuna antigripal actualmente disponible demostró protección frente a la influenza A (H3N2), subclado K.

La inmunización está dirigida a los grupos de mayor riesgo, entre ellos niños de 6 meses a 2 años, embarazadas en cualquier trimestre, personas con enfermedades de base, mayores de 65 años y personal de salud, de acuerdo al Calendario Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud.