La provincia de Buenos Aires registró 1.977 suicidios en 2025, contra los 1.267 del año anterior, lo que representa una suba del 56% en doce meses. El dato surge del informe "Estadísticas Criminales 2025" presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

En términos de tasa, el distrito bonaerense trepó de 7,7 a 11,9 casos cada 100.000 habitantes entre 2024 y 2025, por encima de la media nacional de 11,8 que registra el mismo informe oficial.

El país también marcó un aumento

A nivel nacional, los suicidios totalizaron 5.209 en 2025, un 22,6% más que los 4.249 del año anterior. La tasa de 11,8 cada 100.000 habitantes supera el promedio mundial de 9,1 registrado por la Organización Mundial de la Salud. Desde 2020, cuando se contabilizaron 3.262 casos a una tasa de 7,8, el número no ha dejado de crecer.

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El mismo informe que presentó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, consignó que los homicidios dejaron 1.676 víctimas en todo el país durante 2025. Los suicidios prácticamente triplicaron esa cifra.

Los municipios bonaerenses con mayor tasa de suicidios

Entre los distritos del interior provincial con tasa superior a 13 casos cada 100.000 habitantes, el informe del Gobierno nacional identifica a Pergamino, San Nicolás, San Pedro, 9 de Julio, Chivilcoy, Chacabuco, Mercedes, Luján, Cañuelas, San Vicente, Olavarría, Azul, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Tres Arroyos, Necochea y General Pueyrredón, indica el informe al que tuvo acceso Pilar de Todos.

Abordaje en la Provincia

Frente al incremento, el Ministerio de Salud bonaerense señaló que elaboró por primera vez un método y equipos específicos de investigación sobre el tema, integrando reportes sanitarios con el Ministerio Público Fiscal y funcionarios del área de seguridad.

El objetivo es construir un perfil epidemiológico preciso y diseñar políticas de abordaje en salud mental y prevención.

Las autoridades reconocen que el registro de muertes por suicidio presenta complejidad particular. El fenómeno es considerado multicausal y psicosocial: factores emocionales, sociales, familiares, económicos y de salud mental pueden converger en una situación de crisis.

Una tendencia regional en ascenso

Un estudio publicado en la revista The Lancet Regional Health-Americas, con base en estadísticas de la OMS, advirtió que el suicidio en adolescentes y adultos jóvenes viene en alza en América durante las últimas dos décadas y constituye la tercera causa de muerte en el rango de 10 a 24 años.

Entre los factores identificados figuran la depresión y la ansiedad a edades cada vez más tempranas, el consumo de sustancias, la exposición excesiva a entornos digitales, el ciberacoso y el acceso a medios letales.

Contactos para ayuda

Si algún familiar, alguien cercano, o uno mismo necesita ayuda, estos canales brindan orientación y acompañamiento profesional de forma inmediata.

- Emergencias: 107 o 911

- Líneas Provincia de Buenos Aires: 0-800-222-5462

- CABA/Salud Mental (las 24 horas): 0800-333-1665

- Centro de Asistencia al Suicida: 135 (CABA/GBA) / (011) 5275-1135 | 0800-345-1435

- Línea Nacional de Salud Mental: 0800-999-0091