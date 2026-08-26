La Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) expresó su profunda preocupación ante los alarmantes datos sobre suicidios en el país, que, según informes del Observatorio de Política Criminal (OPC) y del Ministerio de Salud, la Argentina registra una tasa de 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes, la más alta de la historia.

La cifra, además, supera los decesos producidos por otros hechos violentos y se ubica por encima del promedio mundial estimado por la OMS, configurando una situación de gravedad sanitaria y social. "Estas cifras no son solo como un dato estadístico, ya que constituyen una grave señal que exige respuestas urgentes por parte del Estado", subrayó la AASM.

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“Fenómeno complejo y multicausal”

Los especialistas de la entidad explicaron que es importante no desconocer que el suicidio "es un fenómeno complejo y multicausal", por lo que sería irresponsable "reducirlo a una única explicación o establecer relaciones causales lineales". Asimismo, aseveraron que "sería igualmente irresponsable ignorar las condiciones sociales, económicas, laborales y comunitarias en las que se produce el sufrimiento de las personas".

Desde la AASM enumeraron situaciones que actualmente atraviesa gran parte de la población, que derivan en problemas de salud mental: mencionaron la pérdida del trabajo, la precarización laboral, el endeudamiento y las dificultades para sostener la vida cotidiana afectan los vínculos y las expectativas de futuro.

"Preocupa que problemas colectivos sean presentados como responsabilidades exclusivamente individuales. Frente al padecimiento social, la empatía no puede ser considerada una debilidad: las políticas públicas deben reconocer el sufrimiento y brindar respuestas antes de que sea demasiado tarde", aseveraron los especialistas.

Condiciones sociales y salud mental

La OMS advierte que la pobreza, la desigualdad, la violencia y otras condiciones sociales y económicas afectan la salud mental. "Frente al aumento de las conductas suicidas, no podemos responder con silencio, indiferencia ni culpabilización de las víctimas", apuntaron desde la entidad. Y cerraron: "Desde la AASM reclamamos respuestas urgentes a los problemas de base y políticas públicas inmediatas de prevención del suicidio, con presupuesto suficiente, trabajo intersectorial y participación de la sociedad civil, las universidades, los trabajadores de la salud y las familias".

Agencia DIB