La vigilancia epidemiológica nacional confirmó nueve casos en Argentina del subclado J.2.4.1 (K) del virus de influenza A (H3N2), una variante que viene mostrando una rápida expansión a nivel global y que es seguida de cerca por los organismos sanitarios internacionales.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional Nº 789, elaborado por el Ministerio de Salud, el Laboratorio Nacional de Referencia del ANLIS–Malbrán secuenció 18 muestras de influenza A (H3N2) durante 2025. De ese total, 9 correspondieron al subclado J.2.4.1 (K), 8 al subclado J.2.3 y 1 al subclado J.2.2.

Dónde y cómo circula



Los casos del subclado K se distribuyeron en distintas jurisdicciones del país: provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Neuquén y Mendoza, lo que confirma una circulación geográficamente dispersa, aunque todavía limitada en número.

Detalle: sólo dos de los nueve casos pertenecientes al subclado K consignan haber estado en el exterior antes de contraer la enfermedad, puntualmente en Europa.

Qué es el subclado K

El subclado J.2.4.1, también denominado subclado K, comenzó a expandirse con mayor intensidad desde agosto de 2025 y ya fue detectado en más de 30 países. En el hemisferio norte, particularmente en Estados Unidos y Canadá, se lo asocia al actual aumento de la actividad de influenza.

Si bien hasta el momento no se observó un incremento en la gravedad clínica, los especialistas advierten que las temporadas dominadas por el subtipo A(H3N2) suelen tener mayor impacto en personas mayores, con aumentos en internaciones y complicaciones respiratorias.

Situación y recomendaciones



Durante 2025, la Argentina registró circulación de virus influenza a lo largo de todo el año, con un inicio adelantado de la temporada respecto de años previos. En las últimas semanas epidemiológicas se observó un nuevo aumento de detecciones, con predominio de influenza B, aunque también con presencia de influenza A y A (H3N2).

Ante este escenario, el Ministerio de Salud reiteró la importancia de:

Mantener actualizada la vacunación antigripal, especialmente en grupos de riesgo

Fortalecer la vigilancia epidemiológica y genómica

Consultar al sistema de salud ante síntomas compatibles con gripe, en especial en personas mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas

Las autoridades remarcaron que “la detección temprana y el monitoreo continuo permiten anticipar posibles cambios en el comportamiento del virus y orientar las estrategias de prevención y control”.

Fuente: Agencia DIB