La disminución en las tasas de vacunación plantea riesgos concretos para la salud pública en Argentina. Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, cuando baja la cobertura aumenta la posibilidad de brotes de enfermedades prevenibles como el sarampión, la tos ferina o la poliomielitis, lo que puede traducirse en más casos, internaciones y complicaciones.

El mismo informe advierte que se debilita la inmunidad colectiva — la protección indirecta que se logra cuando la mayoría de la población está vacunada — dejando más expuestas a personas que no pueden vacunarse, como bebés pequeños o quienes tienen el sistema inmunológico comprometido.

"Durante los últimos 50 años, esta herramienta de salud pública ha salvado más de 150 millones de vidas, transformando enfermedades antes mortales en prevenibles gracias a la vacunación", aseguró la Dra. Valeria El Haj. Sin embargo, el escenario actual es frágil.

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Un reciente informe de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) analizó el estado de la vacunación en Argentina y concluyó que las tasas se encuentran por debajo de los niveles necesarios para garantizar una protección colectiva adecuada. Las coberturas del Calendario Nacional —gratuito y obligatorio— mostraron valores por debajo del umbral del 95% asociado a la inmunidad colectiva, situación que se observa desde 2018 y se extiende a todas las etapas de la vida.

Entre 2022 y 2024, alrededor de 1,7 millones de niños no recibieron alguna de las vacunas correspondientes a su edad. La situación se agrava en los refuerzos de la segunda infancia y la adolescencia, donde se registran las caídas más pronunciadas.

Los datos son contundentes: el refuerzo de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, alcanzó apenas el 46,7% en niños de 5 años, cuando hace menos de una década superaba el 90%. La cobertura contra la poliomielitis en el mismo grupo descendió al 47,6%.

En adolescentes, la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), clave para prevenir distintos tipos de cáncer, llegó en 2024 al 55,5% en mujeres y al 50,9% en varones, muy por debajo de los niveles registrados años atrás.

Entre los factores que explican la caída general se identifican barreras de acceso —horarios restringidos de los centros de salud, distancia a los vacunatorios, dificultades para ausentarse del trabajo— y una percepción del riesgo debilitada por el propio éxito histórico de la vacunación: la reducción de la circulación de ciertas enfermedades llevó a subestimar su amenaza. A esto se suma la circulación de desinformación en redes sociales, incluso reproducida por algunos profesionales de la salud.

Según el Índice de Confianza y Acceso a las Vacunas de la Fundación Bunge y Born, Argentina registra niveles de confianza cercanos al 86%, superior a los de muchos países de la región. El verdadero desafío es una reticencia difusa y multicausal, especialmente marcada en jóvenes de 15 a 25 años.

"Recuperar la confianza social y garantizar el acceso igualitario como prioridades actuales. No se trata solo de protección individual, sino de una responsabilidad compartida. Invertir en salud y educación no es opcional: es la única forma de asegurar que las futuras generaciones crezcan libres de enfermedades que ya sabemos cómo evitar", finalizó la Dra. El Haj.

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