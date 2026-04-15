El Municipio de Pilar afianza la atención a personas con discapacidad en el Centro de Rehabilitación Pilares de Esperanza.

El espacio municipal ofrece contención, rehabilitación y tratamiento de personas con distintos tipos de discapacidades.

Este martes, el intendente Federico Achával recorrió las instalaciones y destacó la atención brindada a las y los vecinos.

Puede interesarte

“Hoy visitamos Pilares de Esperanza, un espacio donde cuidamos, acompañamos y abrazamos a muchos vecinos que, día a día, hacen un enorme esfuerzo por salir adelante. Acá encuentran un lugar para rehabilitarse y participar de actividades que los impulsan a superarse constantemente", destacó.

Asimismo consignó que desde la Comuna seguirán “acompañando y fortaleciendo políticas públicas que promuevan más igualdad, inclusión y oportunidades para todos".

El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent y la secretaria de Desarrollo Social, Paula González, entre otros funcionarios municipales.