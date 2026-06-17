El intendente de Pilar, Federico Achával, recorrió el Hospital Materno Neonatal Nuestra Señora del Pilar junto al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. La visita se dio en el marco de la articulación sanitaria que mantienen el municipio y la gestión bonaerense para fortalecer la atención pública en el distrito.

Del recorrido también participaron el secretario de Salud municipal, Hernán Galimberti, y otros funcionarios provinciales y municipales.

Provincialización y rol estratégico

Kreplak puso en valor la transformación institucional del establecimiento desde que pasó a depender de la órbita provincial: "El Hospital Materno Neonatal Nuestra Señora del Pilar es un claro ejemplo de los resultados que se alcanzan cuando la Provincia y los municipios trabajan de manera articulada. Desde su provincialización en 2023, atravesó un profundo proceso de fortalecimiento institucional que [tiene un] rol estratégico dentro de la red sanitaria bonaerense".

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El eje de la gestión municipal

Achával, por su parte, remarcó el objetivo del encuentro: "Nos encontramos para analizar la situación actual del sistema de salud y conversar de lo importante que es seguir trabajando de manera articulada para garantizar que cada vecino reciba la atención que necesita".

El jefe comunal cerró con un mensaje sobre la continuidad de las políticas sanitarias en el distrito: "Vamos a seguir llevando adelante políticas públicas que cuiden la vida de todos los pilarenses".