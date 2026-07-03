El intendente Federico Achával visitó, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta; el Hospital de Presidente Derqui, un espacio que, desde su inauguración, amplió el acceso a la salud pública en la localidad.

Durante la visita, Achával señaló: “Vinimos a visitar el Hospital de Presidente Derqui, un lugar que la comunidad tanto necesitaba y lo transformamos en una realidad. Desde el Municipio tenemos el compromiso de seguir trabajando e invirtiendo para fortalecer y ampliar las capacidades de todo nuestro sistema de salud”.

Puede interesarte

Asimismo, Laurent expresó: “Este es el primer hospital de Presidente Derqui, un espacio que cuida a muchísimos vecinos todos los días, permitiéndoles hacerse controles y estudios cerca de sus hogares”.

Por su parte, Peralta destacó: “Este era un lugar muy necesario para la comunidad, hoy en día las familias pueden venir a atenderse en este lugar, que cuenta con médicos comprometidos, cercanos y herramientas de última tecnología”.

Acompañaron también al intendente en la recorrida el secretario de Salud, Hernán Galimberti y la subsecretaria de Políticas Sanitarias, Rosario Beláustegui.

“Creemos que la salud es un derecho, por eso vamos a seguir trabajando todos los dias para cuidar a los vecinos de todo Pilar”, cerró el intendente.

Cuida tu Corazón

Por otro lado, el Municipio desplegó un nuevo operativo sanitario en la localidad de Zelaya.

Bajo el lema “Cuidá tu corazón”, las y los vecinos accedieron a atención médica gratuita de distintas especialidades.

Entre otras, se pudieron realizar controles cardiológicos, odontológicos, pediátricos y controles de presión y glucemia.

“Llevamos adelante una nueva jornada de controles cardiológicos y chequeos médicos para vecinos y vecinas de la localidad. Con esta iniciativa, continuamos fortaleciendo la prevención y cuidando la salud de nuestra comunidad”, destacaron desde el Municipio.