El intendente Federico Achával junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta; estuvieron presentes en el Centro Cardiovascular del Hospital Central de Pilar, dónde se llevó adelante una jornada de aptos físicos.

Allí, boxeadores del distrito pudieron llevar adelante todos los estudios necesarios para hacer deporte de forma segura.

"En el Centro Cardiovascular del Hospital Central todos los días cuidamos la salud de nuestros vecinos", resaltó el intendente.

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"Seguimos trabajando por un sistema de salud que llegue a cada vecino, que prevenga y que cuide la vida de nuestra comunidad", añadió.

Más equipos para el Falcón

Por otro lado, en las últimas horas el Hospital Falcón sumó un nuevo espacio para mejorar la calidad de la atención pediátrica.

Se trata de la puesta en funcionamiento de una nueva sala de aislamiento que permitirá brindar una atención más segura para las familias que así lo requieran.