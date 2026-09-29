El intendente Federico Achával participó junto a vecinos, pacientes y profesionales médicos de una jornada en el Centro Cardiovascular del Hospital Central de Pilar en el marco del Día Mundial del Corazón.

En ese espacio que, en días cumplirá un año desde su puesta en funcionamiento, se apunta a brindar atención y seguimiento cardiovascular a los vecinos del distrito.

Durante la recorrida, Achával conversó con pacientes que participaron de un nuevo operativo de “Cuida tu Corazón” y con los profesionales que forman parte del servicio.

Acompañaron al intendente el secretario de Gobierno, Santiago Laurent; la secretaria General, Soledad Peralta; el secretario de Salud, Hernán Galimberti; y la subsecretaria de Políticas Sanitarias, Rosario Beláustegui.

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“En el Día Mundial del Corazón vinimos a recorrer nuestro Centro Cardiovascular, que todos los días trabaja para cuidar la salud y salvar la vida de los pilarenses. Para nosotros es muy importante encontrarnos con los profesionales de la salud para seguir trabajando juntos en la prevención y en el cuidado de nuestros vecinos y vecinas”, expresó el jefe comunal.

El Centro Cardiovascular cuenta con tecnología de última generación y un equipo médico especializado y altamente capacitado, que permite brindar atención, diagnóstico y seguimiento a pacientes con distintas patologías cardiovasculares, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema de salud de Pilar.

En ese sentido, Laurent señaló: “Cuidar la salud de nuestros vecinos es una tarea de todos los días. Por eso vamos a seguir fortaleciendo nuestro sistema de salud, incorporando tecnología y ampliando las capacidades para brindar una atención cada vez mejor”.

Por su parte, Peralta sostuvo: “Queremos seguir mejorando la salud pública del distrito, para que pueda prevenir, diagnosticar y acompañar a cada uno de nuestros vecinos y vecinas cuando lo necesite”.

A través del operativo “Cuida tu Corazón”, vecinos de Pilar también pudieron acceder a controles y evaluaciones para la prevención y detección de factores de riesgo cardiovascular, promoviendo el cuidado de la salud y la importancia de los controles periódicos.

“Creemos que nuestro sistema de salud público está para cuidar a nuestros vecinos y salvarles la vida. Por eso seguimos trabajando para transformar la salud en todo Pilar”, cerró Achával.