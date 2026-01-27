El intendente Federico Achával intensifica una serie de recorridas con el foco puesto en la infraestructura sanitaria con la que cuenta Pilar.

En ese marco, este martes, el jefe comunal estuvo en el Centro de Atención Primaria de la Salud de la localidad de Villa Astolfi. El espacio fue inaugurado el año pasado y permite el acceso a una atención médica cercana y de calidad para la comunidad de esta localidad.

Puede interesarte

Luego de conversar con el personal médico y los vecinos allí presentes, el jefe comunal destacó: "El Centro de Salud de Villa Astolfi, que abrió sus puertas hace muy poco, es un espacio que le brinda atención médica a los vecinos de la localidad". Y agregó: "En Pilar seguimos trabajando para cuidar la vida y la salud de cada una de nuestras familias".

Este CAPS, que se suma a los que están distribuidos en todas las localidades del distrito, cuenta con consultorios, vacunatorio, sala de espera, laboratorio, telemedicina 24 horas y un SUM.

El intendente estuvo acompañado por la secretaria General, Soledad Peralta; el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la subsecretaria de Salud, Rosario Beláustegui.

En los últimos días, el intendente resaltó que en “Pilar, estamos convencidos de que la salud es un derecho” y señaló la importancia de seguir fortaleciendo el sistema sanitario público en beneficio de la comunidad.

Así lo sostuvo en el marco de recorridas que lo llevaron al Centro de Salud de Manzanares, donde se realizó un operativo de atención pediátrica. También sumó una visita al recientemente inaugurado Policonsultorio Tribarrial que presta servicio para los vecinos de los barrios San Alejo, Agustoni y La Lomita.

En el plano sanitario, además, en los últimos días, Pilar incorporó dos nuevas ambulancias equipadas con la última tecnología que serán destinadas a fortalecer la respuesta ante situaciones de emergencias.

“Para nosotros es muy importante seguir fortaleciendo nuestro sistema de salud para dar una mejor atención y cuidar la vida de los pilarenses", destacó el jefe comunal.