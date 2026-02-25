El intendente Federico Achával mantuvo una reunión de trabajo con el equipo de conducción del sistema de salud pública del distrito.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Hospital Central de Pilar, ubicado a la altura del Km 52 de la Panamericana, donde además, se llevó adelante una capacitación que forma parte de la formación constante de los profesionales de la salud.

Durante la jornada, el jefe comunal destacó: “Compartir encuentros como este, con los directores de hospitales y responsables de nuestro sistema de salud, nos permite seguir articulando y trabajando todos los días para que cada pilarense reciba la atención que merece".

Puede interesarte

En el encuentro, también estuvieron presentes el secretario de Salud, Hernán Galimberti, y la subsecretaria del área, Rosario Beláustegui.

“En Pilar seguimos fortaleciendo el sistema de salud con infraestructura, tecnología y profesionales para cuidar a cada vecino”, cerró Achával.

El Hospital Central de Pilar ya lleva poco más de dos años y medio de atención a los vecinos y vecinas del distrito. Fue inaugurado en el año 2023 a la vera de la Panamericana con un perfil de Emergencias y Alta Complejidad.

Durante ese tiempo, también se realizaron obras de ampliación para sumar servicios como por ejemplo el nuevo Centro Cardiovascular que, desde su apertura en octubre del año pasado, ya atendió a más de 2.200 pacientes con patologías coronarias.