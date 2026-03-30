El intendente Federico Achával recorrió el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de La Loma, en la localidad de Del Viso, donde recientemente se llevaron adelante obras de ampliación y puesta en valor.

Durante la visita, el jefe comunal dialogó con profesionales de la salud y vecinos, y se refirió a la intervención realizada en el espacio sanitario. “En el Centro de Salud de La Loma llevamos adelante obras de ampliación y puesta en valor para mejorar la atención, la prevención y seguir cuidando a cada familia”, expresó.

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En esa línea, agregó: “En Pilar estamos convencidos de que la salud es un derecho y, por eso trabajamos todos los días para fortalecer nuestro sistema de atención”.

El distrito cuenta con una red de Centros de Atención Primaria distribuidos en distintas localidades, donde se brinda atención médica, vacunación, laboratorio y otros servicios orientados a la atención cercana.

De la recorrida participaron el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y el titular de Salud, Hernán Galimberti, junto a otros funcionarios municipales.

“En Pilar contamos con un sistema de salud cercano y puesto al servicio de la comunidad para cuidar la vida de todos los vecinos y vecinas”, concluyó Achával.