El intendente Federico Achával recorrió el renovado Centro de Atención Primaria Tres Barrios, ubicado en la localidad de Villa Rosa.

En el lugar se llevaron adelante tareas de ampliación y renovación de los espacios para brindar una mejor atención a los vecinos que se acercan a diario.

La recorrida contó también con el acompañamiento del secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y a la secretaria General, Soledad Peralta. Allí conversaron con los médicos, el personal de salud y las familias de esta localidad que ahora cuentan con este espacio donde reciben atención médica de calidad y gratuita cerca de sus casas.

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Durante la jornada, el jefe comunal expresó: "Pusimos en valor el Centro de Salud Tres Barrios en Villa Rosa, para que las familias de la comunidad puedan seguir recibiendo atención médica de manera cercana". "Seguimos reforzando el sistema de salud, invirtiendo en equipamiento, tecnología y profesionales para fortalecer el sistema de prevención y cuidar la vida de nuestra comunidad", destacó.

En tanto, Laurent señaló: “Este espacio que brinda atención médica de calidad a la comunidad hoy está renovado. Seguimos trabajando para llevar el cuidado de las familias a cada localidad”.

Por su parte, Peralta agregó: “Este centro es muy importante porque ofrece atención médica, controles, prevención y acompañamiento a toda la comunidad. Queremos que la salud llegue a cada rincón de Pilar”.

En el Centro de Atención Primaria Tres Barrios se brinda atención en diabetología, nutrición, pediatría, odontología y odontopediatría, medicina clínica, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, obstetricia, enfermería y vacunación.

