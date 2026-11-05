El intendente Federico Achával recorrió el Policonsultorio de Tribarrial y destacó la importancia del acceso a la salud para toda la comunidad.

El jefe comunal estuvo acompañado por el Secretario de Gobierno, Santiago Laurent y la Secretaria General, Soledad Peralta.

Desde la Comuna destacaron que se “continúa trabajando para reforzar el sistema de salud pública y fortalecer el acceso a la atención médica en todas las localidades”.

Durante la actividad, el jefe comunal destacó: "En este espacio que inauguramos para cuidar la salud y trabajar en prevención en los barrios La Lomita, San Alejo y Agustoni, se brinda atención médica a toda la comunidad de la zona”. “Para nosotros, el acceso a la salud es fundamental para todos los vecinos de Pilar", remarcó.

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Por su parte, Laurent afirmó: “Este centro de salud nos permite brindar atención médica en La Lomita, San Alejo y Agustoni, barrios que crecieron mucho. Las familias necesitaban un centro de salud cerca de sus casas y hoy es una realidad. Acá se ofrecen especialidades como medicina general, clínica, obstetricia, ginecología y pediatría para cuidar a todos y todas”.

En tanto, Peralta agregó: “Este Policonsultorio es un espacio muy importante para la comunidad. En Pilar tenemos también el Hospital Central, el Centro Cardiológico, el Hospital de Derqui, el Odontológico, el Sanguinetti y el Falcón, y centros de salud en todas las localidades porque cuidar la vida y la salud de cada pilarense para nosotros es una prioridad”.

También estuvieron presentes el secretario de Salud, Hernán Galimberti, y la subsecretaria de Políticas Sanitarias, Rosario Beláustegui.

