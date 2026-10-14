El intendente de Pilar, Federico Achával resaltó la importancia de que “las familias puedan acceder a una atención médica de calidad”.

Así lo destacó al participar de un nuevo operativo de salud, en el marco del programa “Cuidá tu Corazón”, que en esta oportunidad el Municipio desplegó en el barrio Don Bosco de la localidad de Presidente Derqui.

Durante la jornada los vecinos y vecinas pudieron realizarse diferentes chequeos cardiológicos, odontológicos y pediátricos además de acceder a controles de salud general.

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“Seguimos realizando controles de distintas especialidades y acercando la salud a cada barrio con este programa que refuerza la prevención en las localidades de Pilar. Queremos que cada familia pueda acceder a una atención médica de calidad", remarcó el jefe comunal.

Por su parte, el Secretario de Gobierno, Santiago Laurent que también formó parte de la jornada destacó la importancia de la iniciativa sanitaria llegue a los barrios “para cuidar el corazón y la salud de los vecinos en cada localidad del distrito".

En la jornada también estuvo presente la subsecretaria de Políticas Sanitarias, Rosario Beláustegui.