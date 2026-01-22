El intendente Federico Achával presentó dos nuevas ambulancias que se suman al sistema de salud pública de Pilar para cuidar la salud de los vecinos y vecinas de todo el distrito. Estos dos nuevos móviles equipados fortalecen la capacidad de respuesta ante emergencias.

Durante la actividad, Achával señaló: "Sumamos dos nuevas ambulancias completamente equipadas. Para nosotros es muy importante seguir fortaleciendo nuestro sistema de salud para dar una mejor atención y cuidar la vida de los pilarenses".

“Para nosotros la salud es una prioridad, por eso seguimos invirtiendo y sumando equipamiento que nos permite mejorar la capacidad de respuesta a cada vecino y vecina de Pilar", remarcó.

De esta manera, la incorporación se suma a los centros de salud, el Hospital Central de Pilar junto con su Centro Cardiovascular, y el Hospital de Derqui, que día a día brindan atención pública y de calidad a la comunidad.

Acompañaron al intendente la secretaria General, Soledad Peralta, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, el secretario de Salud, Hernán Galimberti y la subsecretaría de Salud, Rosario Belaustegui, entre otros funcionarios municipales.