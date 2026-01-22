Achával presentó dos nuevas ambulancias para el sistema de salud de Pilar
Los vehículos están completamente equipados para reforzar el sistema sanitario local y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de urgencia.
El intendente Federico Achával presentó dos nuevas ambulancias que se suman al sistema de salud pública de Pilar para cuidar la salud de los vecinos y vecinas de todo el distrito. Estos dos nuevos móviles equipados fortalecen la capacidad de respuesta ante emergencias.
Durante la actividad, Achával señaló: "Sumamos dos nuevas ambulancias completamente equipadas. Para nosotros es muy importante seguir fortaleciendo nuestro sistema de salud para dar una mejor atención y cuidar la vida de los pilarenses".
“Para nosotros la salud es una prioridad, por eso seguimos invirtiendo y sumando equipamiento que nos permite mejorar la capacidad de respuesta a cada vecino y vecina de Pilar", remarcó.
De esta manera, la incorporación se suma a los centros de salud, el Hospital Central de Pilar junto con su Centro Cardiovascular, y el Hospital de Derqui, que día a día brindan atención pública y de calidad a la comunidad.
Acompañaron al intendente la secretaria General, Soledad Peralta, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, el secretario de Salud, Hernán Galimberti y la subsecretaría de Salud, Rosario Belaustegui, entre otros funcionarios municipales.