El Municipio de Pilar estuvo presente en el Congreso Provincial de Salud 2026, que se lleva adelante en la ciudad de Mar del Plata.

Allí se reunieron el intendente Federico Achával, junto al Ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, médicos y trabajadores de todo el sistema sanitario.

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El encuentro reúne a profesionales de toda la provincia y representantes de los municipios para “debatir y seguir impulsando políticas que fortalezcan un sistema de salud público, accesible y de calidad”, consideraron desde la Comuna.

Durante la jornada, Achával expresó: “La salud es un derecho y el Estado tiene la responsabilidad de garantizarlo. Por eso vinimos junto a nuestros médicos y trabajadores del sistema de salud local a compartir miradas y estrategias que nos permitan seguir fortaleciendo el sistema sanitario de Pilar y de toda la provincia”.

El Congreso, que se desarrolla a lo largo de tres días, es el encuentro más importante del sistema sanitario bonaerense.

Participan equipos de salud, autoridades provinciales y representantes de los 135 municipios, con el objetivo de planificar y consolidar políticas públicas que amplíen el acceso a la salud en todo el territorio.

“Desde el municipio priorizamos la salud con una fuerte inversión en infraestructura, tecnología y recursos humanos. En Pilar transformamos el sistema de salud construyendo nuevos hospitales y centros de atención primaria para acercar la atención a cada vecino y vecina”, señaló Achával.

Finalmente, el intendente concluyó: “Creemos en un sistema de salud cercano, eficiente y con capacidad de respuesta que cuide a toda la comunidad”.