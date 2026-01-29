El intendente Federico Achával intensifica una serie de recorridas con el foco puesto en la salud pública del distrito.

En ese marco, este jueves el jefe comunal recorrió el nuevo Centro de Atención Primaria de Salud en Pilarica, servicio que fue inaugurado en julio del año pasado y que cuenta con todas las comodidades para que los vecinos y vecinas de toda la zona accedan a atención médica cercana y de calidad.

Durante la actividad, Achával destacó la importancia de que los vecinos cuenten con servicios médicos cerca de sus hogares.

“Visitamos el nuevo Centro de Salud de Pilarica, un lugar que todos los días recibe a vecinos y vecinas y les permite acceder a la atención médica cerca de sus hogares. Para nosotros no hay nada más importante que cuidar la vida y la salud de los pilarenses. Por eso, construimos salas de atención primaria, hospitales e incorporamos tecnología y equipamiento para seguir reforzando el sistema sanitario en cada rincón de Pilar”, completó el mandatario local.

La recorrida también contó con la participación de la secretaria General, Soledad Peralta, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la subsecretaria de Salud, Rosario Beláustegui.

En los últimos días, el intendente visitó diferentes servicios sanitarios municipales: entre ellos, estuvo en los Centros de Atención Primaria de Villa Astolfi y de Manzanares.

Además, recorrió los recientemente inaugurados Policonsutorios de Tribarrial que ofrecen atención de diferentes especialidades a los vecinos de San Alejo, La Lomita y Agustoni.

Además, a mediados de este mes el Municipio anunció la incorporación de dos nuevas ambulancias, adquisición que servirá para reforzar la respuesta ante las emergencias.

“Para nosotros cuidar la vida y la salud de los pilarenses es una prioridad. Vamos a seguir trabajando para reforzar nuestro sistema de salud”, expresó el intendente.