El intendente Federico Achával recorrió el Centro de Salud Integral del Niño y la Mujer en Monterrey, Presidente Derqui y destacó la importancia de la atención primaria de la salud desplegada en los barrios del distrito.

Junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y a la secretaria General, Soledad Peralta, el jefe comunal dialogó con las y los vecinos que se acercan al servicio de salud para cuidar su salud.

El espacio, destacaron desde la Comuna, “fue pensado para acercar atención médica de calidad a la comunidad en la cercanía de sus casas”.

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"El Centro de Salud de Monterrey en Derqui es un espacio de cuidado y prevención pensado para que las familias de la comunidad se atiendan cerca de sus hogares", expresó el intendente.

Y agregó: "En Pilar creemos que la salud es un derecho y vamos a seguir trabajando para garantizar que cada vecino pueda acceder a la atención y el seguimiento que necesita".}

Por su parte, Laurent señaló: "Seguimos fortaleciendo el sistema de salud con espacios como este Centro de Salud de Monterey, donde todos los días trabajamos para mejorar la prevención, la atención y el cuidado de nuestros vecinos".

En tanto, Peralta agregó: "En este lugar muchas familias acceden a consultas médicas con especialistas y realizan los controles que necesitan sin tener que alejarse de sus hogares".

También acompañaron al intendente el secretario de Salud, Hernán Galimberti, y la subsecretaria del área, Rosario Beláustegui.

