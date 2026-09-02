El intendente Federico Achával acompañó el desarrollo de un nuevo operativo sanitario que, en esta oportunidad, se desplegó en la localidad de Presidente Derqui.

Allí, el jefe comunal destacó la importancia de ese tipo de jornadas y resaltó que “cuidar la salud de nuestros vecinos es una prioridad”.

El operativo, que lleva el nombre “Cuidá tu corazón”, se desplegó en el barrio Monterrey donde las y los vecinos que se acercaron pudieron realizar diferentes chequeos cardiológicos, controles odontológicos y pediátricos.

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“Muchas familias pudieron acceder a distintos controles odontológicos, pediátricos y de otras especialidades de manera gratuita y cercana. Cuidar la salud de nuestros vecinos es una prioridad, por eso seguimos acercando el programa Cuidá tu Corazón a nuestros barrios", remarcó Achával.

Por su parte, el Secretario de Gobierno, Santiago Laurent agregó que "esta es una iniciativa que permite que muchas familias puedan realizar controles médicos de manera gratuita y cercana. Seguimos acercando la salud a nuestros barrios".

Durante la jornada, también se brindaron otros servicios a los vecinos en el marco del programa "El Estado en tu Barrio".