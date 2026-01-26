El intendente Federico Achával compartió con los vecinos y vecinas de la localidad de Manzanares una jornada de atención pediátrica en el Centro de Atención Primaria de esta localidad. La jornada tuvo como objetivo acercar la salud pública y de calidad a la población.

Durante el operativo, el jefe comunal expresó: “Vinimos a Manzanares, donde se está realizando una jornada pediátrica para que las familias puedan realizar distintos controles, completar el calendario de vacunación y realizarse estudios de prevención y cuidados de salud. Seguimos trabajando para acercar la salud a cada barrio y a cada localidad”.

En la jornada también participó el secretario de Gobierno, Santiago Laurent.

“Creemos que la salud es un derecho. Por eso seguimos acercando la salud a cada barrio y localidad”, cerró Achával.

En los últimos días, el Municipio puso el foco en la importancia del cuidado de la salid de los pilarenses. En ese marco, el jefe comunal también recorrió los recientemente inaugurados Policonsultorios de Tribarrial, un espacio que brinda atención médica de calidad y cerca de sus casas a los vecinos y vecinas que residen en los barrios La Lomita, San Alejo y Agustoni.

Durante esa visita, el intendente Achával destacó el rol de la salud pública en Pilar y enfatizó que en el distrito “estamos convencidos de que la salud es un derecho”.

“Por eso construimos un sistema de salud con hospitales de alta tecnología, salas de atención primaria y policonsultorios como éstos que atienden a los vecinos y vecinas en distintas especialidades con turnos programados”, enumeró el mandatario local.

Otra de las actividades centrales en el ámbito sanitario fue la reciente incorporación de nuevas ambulancias para el distrito.

Se trata de dos vehículos que están completamente equipados para reforzar el sistema sanitario local y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de urgencia.