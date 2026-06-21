El intendente Federico Achával anunció la concreción de un nuevo convenio entre el Municipio y la Universidad de Buenos Aires (UBA), que permitirá que profesionales de la Facultad de Medicina realicen sus residencias en el Hospital Central de Pilar.

En el anuncio, el intendente estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta y destacó que la alianza estratégica con la UBA permitirá “seguir formando a nuestros profesionales de la salud para garantizar el derecho de los ciudadanos a una atención de calidad”.

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“Para nosotros es muy importante que el sistema de salud público tenga la posibilidad de brindar una mejor respuesta a los vecinos y vecinas de Pilar y de toda la provincia de Buenos Aires”, completó el jefe comunal.

Por su parte, Laurent señaló la importancia del acuerdo. “Nos llena de alegría ver que este espacio, que tanto soñamos y que hoy es una realidad, pueda recibir a los profesionales de la Facultad de Medicina de la UBA para que continúen su formación”.

Asimismo, Peralta destacó: “En materia de salud seguimos generando oportunidades para nuestros profesionales porque entendemos que, de esa manera, podemos seguir cuidando y dando respuesta a las necesidades de nuestra comunidad”.

Desde la Comuna consignaron que el acuerdo entre el Municipio y la UBA “fortalece la formación médica en Pilar, amplía las oportunidades para los profesionales de la salud y consolida al Hospital Central como un espacio de referencia para la capacitación y el desarrollo profesional”.



“Vamos a seguir trabajando para fortalecer nuestro sistema de salud y brindar una mejor atención a los vecinos y vecinas de todo el distrito”, cerró el intendente.