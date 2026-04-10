El intendente Federico Achával mantuvo un encuentro con profesionales médicos en el Hospital Central de Pilar con el objetivo de analizar los avances en el servicio de neurocirugía de alta complejidad.

En el encuentro evaluaron “el impacto positivo que tiene este servicio en el sistema público del distrito”, destacaron desde la Comuna.

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Durante la reunión, el jefe comunal destacó: “Hoy nos reunimos con el equipo de neurocirugía para poner en común el trabajo que se viene realizando, los avances tecnológicos y los desafíos a futuro para seguir fortaleciendo el sistema de salud del distrito".

Y agregó que desde el Municipio se seguirá “trabajando de manera articulada, acompañando a los profesionales de la salud y sumando tecnología y capacitación para cuidar la vida de nuestros vecinos y vecinas".

El servicio de neurocirugía funciona todos los días en el Hospital Central de Pilar, que abre las puertas a toda la comunidad con atención humana y especializada, y equipamiento de alta complejidad para cuidar a todos los pilarenses.

Achával estuvo acompañado por el secretario de Salud, Hernán Galimberti, y la subsecretaria del área, Rosario Beláustegui.

