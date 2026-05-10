El intendente Federico Achával acompañó a las mujeres del programa María Romero en una jornada de salud en el nuevo Centro Cardiovascular del Hospital Central de Pilar.

Allí, vecinas de Pilar que día a día llevan adelante merenderos, comedores y espacios comunitarios del distrito de realizaron distintos controles y chequeos preventivos.

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“En el Centro Cardiovascular del Hospital Central realizamos controles cardiológicos para las mujeres del programa María Romero, que desde sus merenderos y comedores acompañan y sostienen a muchísimas familias”, expuso el intendente.

"Por eso, queremos estar presentes para cuidarlas, acompañarlas y reconocer su trabajo y solidaridad", expuso el intendente.

Acompañaron al intendente el secretario de Salud, Hernán Galimberti, y la subsecretaria de políticas sanitarias, Rosario Beláustegui.