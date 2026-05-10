Achával acompañó una nueva jornada de salud en el Centro Cardiovascular
Mujeres que llevan adelante comedores y merenderos fueron sometidas a controles y chequeos preventivos.
El intendente Federico Achával acompañó a las mujeres del programa María Romero en una jornada de salud en el nuevo Centro Cardiovascular del Hospital Central de Pilar.
Allí, vecinas de Pilar que día a día llevan adelante merenderos, comedores y espacios comunitarios del distrito de realizaron distintos controles y chequeos preventivos.
“En el Centro Cardiovascular del Hospital Central realizamos controles cardiológicos para las mujeres del programa María Romero, que desde sus merenderos y comedores acompañan y sostienen a muchísimas familias”, expuso el intendente.
"Por eso, queremos estar presentes para cuidarlas, acompañarlas y reconocer su trabajo y solidaridad", expuso el intendente.
Acompañaron al intendente el secretario de Salud, Hernán Galimberti, y la subsecretaria de políticas sanitarias, Rosario Beláustegui.