Luego que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos anulara una sentencia de 16.100 millones de dólares contra Argentina en el juicio que se le seguía por la expropiación de YPF, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que “se hizo justicia” y dijo que Javier Milei debería pedir perdón por apoyar a los fondos buitres.

“Se hizo justicia. Este fallo es lo que siempre planteamos”, dijo Kicillof al ser consultado sobre la resolución. “Milei tendría que pedir perdón por apoyar a los fondos buitres”, agregó el mandatario al ser consultado sobre las críticas del Presidente, quien dijo que tuvo que venir “a arreglar las cagadas del inútil de Kicillof”.

Puede interesarte

“Era muy malo que el Presidente para sacar provecho político les diera la razón a los fondos buitres. Sobre todo, porque el Estado siempre siguió una línea en este juicio absurdo”, destacó el mandatario en diálogo con Radio con Vos, reproducidas por DIB. Y recordó que parte de la oposición, como el PRO, siempre se colocaron del lado de la posición de los fondos especializados en este tipo de demandas.

“Una pena lo del Presidente, porque lo el Tribunal le dijo que él nunca tuvo razón”, añadió el titular del PJ bonaerense, quien buscó restarle importancia a los exabruptos de Milei hacia su persona. “Dice que era un inútil por hacer las cosas mal y ahora que la Justicia falló a favor de Argentina dice que soy un inútil también. Habría que preguntarle. Pero lo cierto que la palabra del Presidente está devaluada”, señaló.

La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos.



Mientras el presidente Javier Milei hablaba del “impuesto Kicillof”, los propios… — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 27, 2026

El mandatario aprovechó además la red social para recordar la postura de Milei, que siempre fue crítica a la decisión de la administración kirchnerista de expropiar la mayoría de la compañía. “Mientras Milei hablaba del ‘impuesto Kicillof’, los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre”, señaló.

“Nacionalizar YPF fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas”, agregó, y resaltó la figura de la expresidenta. “Aquella decisión, adoptada por @CFKArgentina marca el rumbo del modelo de desarrollo que la Argentina necesita: defensa del interés nacional, desarrollo federal, articulación público-privada, inversión en ciencia e infraestructura, potencial industrial, producción y cuidado de nuestros recursos naturales”, sostuvo.

La historia sobre la expropiación de YPF

La expropiación de YPF en 2012 se dio en medio de un conflicto entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Repsol, que controlaba la compañía desde la privatización de los años 90 pero era acusado de desinversión.

En ese proceso tuvo un rol central Kicillof, quien integraba el equipo económico y participó en el diseño y la defensa política de la medida. Su intervención resultó clave en la estrategia oficial para avanzar con la estatización y en la justificación pública de la decisión.

El 16 de abril de 2012, Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para declarar de utilidad pública el 51% del capital accionario de la compañía. El proyecto avanzó en el Congreso con amplio respaldo y terminó convirtiéndose en ley.

La decisión abrió un conflicto directo con Repsol, que rechazó la medida y exigió una compensación económica. La compañía española cuestionó la legalidad de la expropiación y activó reclamos en distintos ámbitos. La disputa se trasladó al terreno diplomático y judicial.

Durante los meses siguientes, el Estado argentino y la empresa mantuvieron negociaciones por una indemnización. Recién en 2014 hubo un acuerdo y la Argentina aceptó pagar unos US$ 5.000 millones en bonos como compensación por el 51% expropiado.

El entendimiento con Repsol cerró el conflicto con el accionista mayoritario, pero no resolvió la situación de otros inversores. Entre los accionistas minoritarios se encontraban algunas sociedades cuyos derechos de litigio pasaron luego a manos de los denominados “fondos buitres”, entre ellos, Burford Capital.

En 2023, la jueza Loretta Preska dictó un fallo adverso para la Argentina. La magistrada estableció que el país debía pagar una indemnización superior a los US$ 16.000 millones. Sin embargo, este viernes, la Corte de Apelaciones de Nueva York, dio de baja el falló en primera instancia por la expropiación de YPF.